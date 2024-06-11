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Дума одобрила проект о нежелательных зарубежных организациях

Лиза Ламбрехт
11 июня 2024 г.

Поправки, которые позволят признать "нежелательной" в РФ любую зарубежную организацию, были одобрены в первом чтении.

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Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФФото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Государственная дума РФ в первом чтении приняла пакет законопроектов, который позволит признавать "нежелательными" зарубежные и международные организации, учрежденные органами иностранных государств. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Госдумы во вторник, 11 июня.

До сих пор в список "нежелательных" в РФ могли включать только неправительственные организации (НПО). Таким образом, в случае принятия новых поправок во втором и третьем чтении любую зарубежную организацию на территории РФ можно будет признать "нежелательной".

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. НПО, попавшим в этот список, запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями. Всего в списке "нежелательных" находятся 166 организаций.

 

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