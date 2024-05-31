Власти РФ объявили немецкий проект Dekoder "нежелательным"

На сайте dekoder.org публикуются на немецком и русском языках новости и статьи о европейской политике и науке. Генпрокуратура РФ заявила, что ресурс размещает "клеветнические материалы" о политике властей РФ.

Немецкий проект Dekoder внесен в России в перечень "нежелательных организаций". Эта организация управляет сайтом dekoder.org, на котором на немецком и русском языках публикуются новости и статьи о европейской политике и науке. В сообщении Генеральной прокуратуры России в пятницу, 31 мая, утверждается, что на сайте Dekoder "размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России" и что там публикуются "противоречащие здравому смыслу материалы, обвиняющие российское руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии»".

Кроме того, с началом войны России против Украины организация "систематически размещает заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные Силы РФ сведения", заявляет Генпрокуратура РФ.

Подобные "деструктивные идеи" Dekoder пытается продвигать "исключительно с целью дестабилизировать обстановку внутри российского общества", - подчеркивается в заявлении.

Задача Dekoder - "быть мостом между германскими и российскими масс-медиа и наукой"

На сайте Dekoder, который начал работать в 2015 году, говорится, что его миссия - "быть мостом между германскими и российскими масс-медиа и наукой, проводником в мир общественных дискуссий обеих стран". Создатели проекта указывают, что их задача - не представлять какую-либо одну точку зрения, а показывать весь спектр мнений, которыми окружена та или иная проблема, волнующая европейское общество. На сайте публикуются как переводы материалов разных европейских СМИ, так и разъяснительные статьи, написанные специально для этого проекта.

Список так называемых "нежелательных организаций" существует в России с 2015 года. В настоящее время в нем насчитывается более 160 структур, которые, по утверждению Генпрокуратуры России и министерства юстиции РФ, "представляют угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства". В их числе - редакции независимых СМИ, правозащитные группы, экологические и исследовательские организации.