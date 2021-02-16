 Госдума ввела штрафы за неуказание статуса ″иностранного агента″ | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2021

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Россия

Госдума ввела штрафы за неуказание статуса "иностранного агента"

Максимальный штраф - 5 млн рублей - предусмотрен за "политическую деятельность" без указания статуса "иноагента".

Участник протестной акции с плакатом об иноагентах

Депутаты российской Госдумы во вторник, 16 февраля, приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об административных штрафах за нарушение порядка деятельности "иностранных агентов".

Согласно этому документу, за распространение в СМИ, в том числе в их материалах в интернете, информации об "иноагентах" (как физических лицах, так и некоммерческих организациях) и их материалов без соответствующей маркировки физические лица могут быть оштрафованы на 2500 рублей. То же деяние будет стоит должностным лицам от 4000 до 5000 рублей, а юридическим - на порядок больше.

В свою очередь производство и распространение "иноагентами" материалов в СМИ без указания их статуса будут наказывать штрафами для должностных лиц - до 300 тыс рублей, для юридических - до 500 тысяч.

Самый большой штраф грозит "иноагентам" за "политическую деятельность" без указания их статуса. Для физических лиц он составит 5000 рублей, а для юридических - 5 млн рублей.

Законодательство РФ об "иноагентах"

В июле 2012 года Госдума приняла поправки к закону "О некоммерческих организациях", в соответствии с которыми статус иностранного агента получили российские некоммерческие организации (НКО), занимающиеся "политической деятельностью" на территории России и получающие "денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства". Согласно закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях в СМИ и в Интернете.

25 ноября 2017 года в качестве ответной меры на требование министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik в РФ был принят закон, вводящий понятие "СМИ-иноагента". Согласно ему Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица. На ноябрь 2019 года таковыми были признаны 10 СМИ.

В январе 2018 года Госдума приняла в первом чтении поправки о признании физических лиц "иноагентами". Избирательно определять людей, которые войдут в список "иноагентов", будут Минюст РФ и МИД России.

8 декабря 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ. Если этот проект одобрят, иностранными агентами можно будет признавать физических лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа. 28 декабря 2020 года министерство юстиции РФ опубликовало первый список "физлиц - иностранных агентов", среди которых - известный российский правозащитник Лев Пономарёв.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Зачем Госдума ужесточает закон об иностранных агентах? (22.12.2020)

 

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