Госдепартамент США заочно наградил Марию Колесникову премией за мужество

Один из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова, с сентября 2020 года находящаяся под арестом, заочно награждена Международной женской премией за гражданское мужество, вручаемой Госдепартаментом США. Перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года женщины стали влиятельной политической силой и двигателем общественных изменений в стране "во многом благодаря Марии Колесниковой", заявило американское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 марта.

Даже находясь под арестом, Колесникова "продолжает поддерживать жизнеспособность демократического движения в Беларуси", указывается далее. Госсекретарь США Энтони Блинкен начал онлайн-церемонию награждения с чествования белорусской активистки и подчеркнул, что она смогла мобилизовать белорусских женщин в преддверии президентских выборов, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко.

Мария Колесникова "служит источником вдохновения для всех, кто стремится завоевать свободу для себя и своей страны", указал Госдепартамент США. Среди других награжденных - активистки из Афганистана, Венесуэлы, Турции, Шри-Ланки и Сомали, ряд из которых удостоены премии посмертно.

8 марта истек срок ареста Колесниковой

Между тем 8 марта истек срок содержания Колесниковой под стражей, продленный на два месяца в начале января. Пока ничего не известно ни о новом продлении срока, ни об освобождении активистки. Издание Tut.by со ссылкой на пресс-службу политика Виктора Бабарико сообщило, что 9 марта адвокат Колесниковой встретится с ней в СИЗО.

Мария Колесникова была задержана 8 сентября, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании. С тех пор она находится под стражей.

Протесты в Беларуси

В Беларуси более полугода не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Ежегодная премия Госдепартамента США за гражданское мужество была вручена в 15-й раз. Награда была учреждена в 2007 году, с тех пор ее лауреатами стали 155 женщин из 75 стран.

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