Госдепартамент США заочно наградил Марию Колесникову премией за мужество

Один из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова, с сентября 2020 года находящаяся под арестом, заочно награждена Международной женской премией за гражданское мужество, вручаемой Госдепартаментом США. Перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года женщины стали влиятельной политической силой и двигателем общественных изменений в стране "во многом благодаря Марии Колесниковой", заявило американское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 марта.
Даже находясь под арестом, Колесникова "продолжает поддерживать жизнеспособность демократического движения в Беларуси", указывается далее. Госсекретарь США Энтони Блинкен начал онлайн-церемонию награждения с чествования белорусской активистки и подчеркнул, что она смогла мобилизовать белорусских женщин в преддверии президентских выборов, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко.
Мария Колесникова "служит источником вдохновения для всех, кто стремится завоевать свободу для себя и своей страны", указал Госдепартамент США. Среди других награжденных - активистки из Афганистана, Венесуэлы, Турции, Шри-Ланки и Сомали, ряд из которых удостоены премии посмертно.
8 марта истек срок ареста Колесниковой
Между тем 8 марта истек срок содержания Колесниковой под стражей, продленный на два месяца в начале января. Пока ничего не известно ни о новом продлении срока, ни об освобождении активистки. Издание Tut.by со ссылкой на пресс-службу политика Виктора Бабарико сообщило, что 9 марта адвокат Колесниковой встретится с ней в СИЗО.
Мария Колесникова была задержана 8 сентября, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании. С тех пор она находится под стражей.
Протесты в Беларуси
В Беларуси более полугода не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
Ежегодная премия Госдепартамента США за гражданское мужество была вручена в 15-й раз. Награда была учреждена в 2007 году, с тех пор ее лауреатами стали 155 женщин из 75 стран.
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Мейкап и цветы против ОМОНа
Женщины помогли снизить градус насилия со стороны силовиков в первые дни после выборов 2020 года в Беларуси. В Музее современного искусства MO Museum в Вильнюсе проходит выставка "Будущее Беларуси, которое создают женщины". Она отражает взгляд пяти белорусских фотожурналисток на женские протесты. На снимке Ирины Араховской Надя, до этого задержанная на 10 суток, смело смотрит в глаза омоновцу.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Подчеркнутая женсвенность
Слева на снимке Надежды Бужан стоит 24-летняя Анна в свадебном платье своей мамы. Этому платью 26 лет - столько, сколько Лукашенко находится у власти. Протесты в Беларуси называют женской революцией еще и потому, что брутальности силовиков белорусы противопоставили мирные, креативные способы выражения своего несогласия.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Задержания на "Блестящем марше"
19 сентября 2020 года. В объектив камеры Ирины Араховской попало задержание одной из участниц "Блестящего марша" в Минске. По данным правозащитников, в тот день на женской акции протеста было задержано свыше 300 человек.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
И студентки, и пенсионерки
Несмотря на задержания и другие репрессии, на уличных акциях протеста можно было увидеть женщин различных возрастов - от студенток до пенсионерок. Самая известная пожилая участница и самая бесстрашная - 74-летняя Нина Багинская в одежде исторической национальной расцветки. Снимок Виолетты Савчиц сделан в августе у Комаровского рынка в Минске, куда женщины вышли с цветами против насилия.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Солидарность с теми, кого заставляют молчать
Музей в Вильнюсе организовал выставку в знак поддержки белорусов на их нелегком пути к свободе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс стал убежищем для белорусских соседей. Литва открыла гуманитарный коридор для пострадавших от репрессий. Туда вынуждена была уехать и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Личная борьба за свободу
По случаю открытия экспозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что эта выставка для белорусских женщин, которые стояли на передовой протестов. "Мы все действовали с одной целью - восстановить свободу в Беларуси. Для многих эта борьба стала личной", - заявила политик. На фото Ольги Шукайло - акция протеста в центре Минска.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Широкая огласка
Несмотря на локдаун и закрытые музеи, в Вильнюсе нашли способ сделать фотографии с женских протестов в Беларуси доступными для всех. Снимки белорусских фотожурналисток показывают не в выставочном зале, а проецируют на стену музея МО в центре города.
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Поцелуй за демократию
Женщины стали символом протестов в Беларуси, подчеркивают в музее современного искусства MO. Они мужественно выступают против патриархального режима и его репрессий. Представленные на выставке работы - аутентичная хроника. Посмотреть ее можно и онлайн, совершив виртуальную экскурсию на сайте mo.lt
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Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Опасная работа
Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.
Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз