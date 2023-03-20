Город Джанкой в Крыму атаковали дроны

На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 21 марта (время московское).

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В Главном управлении разведки министерства обороны Украины (ГУР) сообщили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки по железной дороге. Официальный Киев при этом не подтверждает и не отрицает причастность к удару.

Город Джанкой в оккупированном Россией Крыму был атакован беспилотниками, сообщили чуть ранее местные "власти". По словам мэра Игоря Ивина, дроны повредили несколько объектов, в том числе частный дом и магазин. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал, что в районе Джанкоя "отработала ПВО". "По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", - сообщил он. В Telegram-каналах появилось видео вероятного момент удара дрона, которое сняли местные жители.

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 марта 00.00 - 13.59 >>>

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