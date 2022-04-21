Google оштрафовали на 11 млн рублей из-за закона о "фейках"

Сумма штрафов в отношении компании Google LLC в связи с распространением "фейков" и "экстремистских материалов" о войне РФ в Украине составила 11 млн рублей (около 126 тыс. евро). О новых постановлениях в четверг, 21 апреля, сообщила в Telegram пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Так, мировой судья судебного участка N422 Таганского района города Москвы счел компанию виновной по статье о неудалении запрещенной властями РФ информации и назначил административный штраф в размере 4 млн рублей (около 45,9 тыс. евро). В ряде роликов на YouTube, о которых шла речь, сведения о потерях Вооруженных сил РФ не соответствовали официальной версии Кремля.

Первый штраф по закону о "фейках"

Поводом для взыскания второго штрафа в размере 7 млн рублей (около 80 тыс. евро) послужило распространение на YouTube "экстремистских материалов" запрещенных в РФ "Правого сектора" и украинского полка "Азов".

Речь идет о первом административном наказании Google LLC в РФ по новому закону о "фейках".

YouTube заблокировал канал Госдумы

Ранее, 14 апреля, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) высказала мнение, что "в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России".

До этого YouTube заблокировал канал парламентского телевидения российской Госдумы - "Дума ТВ". В американской компании объяснили блокировку правилами видеохостинга, связанными с "применением санкций" в отношении РФ.

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