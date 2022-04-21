 Google оштрафовали на 11 млн рублей из-за закона о ″фейках″ | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2022

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Россия

Google оштрафовали на 11 млн рублей из-за закона о "фейках"

Google впервые оштрафовали в России по новому закону о "фейках" за ряд роликов на YouTube.

Эмблема YouTube и экран компьютера с трещинами

Сумма штрафов в отношении компании Google LLC в связи с распространением "фейков" и "экстремистских материалов" о войне РФ в Украине составила 11 млн рублей (около 126 тыс. евро). О новых постановлениях в четверг, 21 апреля, сообщила в Telegram пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Так, мировой судья судебного участка N422 Таганского района города Москвы счел компанию виновной по статье о неудалении запрещенной властями РФ информации и назначил административный штраф в размере 4 млн рублей (около 45,9 тыс. евро). В ряде роликов на YouTube, о которых шла речь, сведения о потерях Вооруженных сил РФ не соответствовали официальной версии Кремля.

Первый штраф по закону о "фейках"

Поводом для взыскания второго штрафа в размере 7 млн рублей (около 80 тыс. евро) послужило распространение на YouTube "экстремистских материалов" запрещенных в РФ "Правого сектора" и украинского полка "Азов".

Речь идет о первом административном наказании Google LLC в РФ по новому закону о "фейках".

YouTube заблокировал канал Госдумы

Ранее, 14 апреля, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) высказала мнение, что "в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России".

До этого YouTube заблокировал канал парламентского телевидения российской Госдумы - "Дума ТВ". В американской компании объяснили блокировку правилами видеохостинга, связанными с "применением санкций" в отношении РФ.

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  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

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    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры (03.04.2018)

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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