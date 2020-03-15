В России блокировали доступ к сервису "Google Новости"

В России заблокирован информационный сервис "Google Новости". Роскомнадзор в среду, 23 марта, сообщил, что решение о блокировке принято по требованию генпрокуратуры РФ за "распространение фейков" о войне России в Украине.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что речь идет о блокировке доступа к ресурсу news.google.com.

Закон об уголовной ответственности за "фейки" против ВС РФ

После начала войны в Украине Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил РФ за рубежом. Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны РФ и запретил называть "спецоперацию" в Украине нападением, вторжением или объявлением войны.

После этого на основании требования генпрокуратуры в России были заблокированы более 750 ресурсов, в том числе многие независимые СМИ.

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