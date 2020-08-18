 Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты ″Цольферайн″ | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.08.2021

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По Германии

Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты "Цольферайн"

Шахта "Цольферайн" в Рурской области - не только памятник индустриальной истории, но и уникальный биотоп.

Шахта Цольферайн в Эссене

Бывшая шахта "Цольферайн" (Zeche Zollverein) находится в Рурской области. Этот горнодобывающий комплекс, включавший шахту, углемойку, сортировку и коксовый цех, работал до 1993 года и уже вскоре после своего закрытия был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обширная территория в сто футбольных полей открыта для посетителей, но здесь есть также много уголков, специально отгороженных от людей или просто труднодоступных. Почти за тридцать лет, прошедших со времени закрытия шахты, природа успела возвратить себе часть территории этого памятника индустриальной культуры.

Камышовая жаба

Камышовая жаба

Находись "Цольферайн" где-нибудь во влажных тропиках, за это время территория комплекса, наверное, вообще бы вся заросла, став джунглями, но и в умеренном немецком климате жизнь здесь бьет ключом. Многочисленным посетителям, которых на бывшей шахте бывает полтора миллиона человек ежегодно, нужно только внимательней присмотреться.

Обитатели индустриального ландшафта

Как отмечают биологи, здесь нашлись ниши для редких животных и растений - таких, например, как альпийский тритон. Как можно понять по названию, этот вид обычно обитает в горах, а именно - в богатых водоемами лесах на средних высотах, но никак не на уровне долины Рейна, протекающего всего в тридцати километрах от "Цольферайна".

Надшахтный копер Цольферайна

Надшахтный копер "Цольферайна"

Среди обитателей, занесенных в "Красную книгу", встречаются, например, камышовые жабы и голубокрылые кобылки. Последние долгое время вообще считались вымершими в этой части Германии, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, но вновь появились на территории бывшей шахты - некогда самой крупной в Европе. Цветов для них здесь более чем достаточно.

Среди пернатых обитателей "Цольферайна" есть совы-сипухи и соколы-пустельги. Водятся здесь также летучие мыши - малые нетопыри и рыжие вечерницы. Питаются они мошками и мелкими насекомыми, а ловят их над неглубокими бассейнами, в которых раньше тушили раскаленный кокс.

Заброшенный цех

Заброшенный цех

До сих пор посмотреть на этот памятник, расположенный в городе Эссен, приезжали, в основном, любители индустриальной архитектуры. Судя по всему, скоро он займет прочное место в путеводителях для любителей природы.

Смотрите также:
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  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Надшахтный копер комплекса "Цольферайн" на фоне ночного неба.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Шахта "Цольферайн" (Zeche Zollvereon) в Эссене входит в число самых популярных индустриальных памятников Германии. Ежегодно здесь бывает около 1,5 миллиона посетителей.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Вывеска с названием шахты на одном из зданий комплекса "Цольферайн".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Вид на технические здания шахтного комплекса через армированное стекло окна электрической подстанции.

  • Welterbe Zeche Zollverein 004

    Шахта "Цольферайн"

    Справа и слева - механическая и электротехническая ремонтные мастерские. В центре - бывшая котельная "Цольферайна", в которой сейчас расположен музей дизайна Red Dot Design Museum.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Макет шахтного комплекса в Эссене.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Территория коксохимического цеха "Цольферайна". Бассейн для погашения раскаленного кокса водой.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Зимой этот бассейн превращают в каток.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Мощность коксохимического цеха, построенного на территории шахты "Цольферайн" в 1957-19616 годах, составляла 7500 тонн ежедневно.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Кафе около информационно-кассового центра в бывшей углемойке "Цольферайна".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Лестница в бывшем угольном бункере, по которой посетители сейчас переходят с одного музейного этажа на другой.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Экспозиция об истории "Цольферайна".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Сортировочный цех угольной шахты "Цольферайн".

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Цех сортировки угля.

  • Эссен

    Шахта "Цольферайн"

    Современное здание в форме куба, построенное в 2006 году на территории "Цольферайна" по проекту японского архитектурного бюро SANAA. В помещениях расположена школа дизайна Университета Дуйсбурга-Эссена.

    Автор: Максим Нелюбин


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