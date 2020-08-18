Голубокрылые кобылки и другие обитатели шахты "Цольферайн"

Бывшая шахта "Цольферайн" (Zeche Zollverein) находится в Рурской области. Этот горнодобывающий комплекс, включавший шахту, углемойку, сортировку и коксовый цех, работал до 1993 года и уже вскоре после своего закрытия был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обширная территория в сто футбольных полей открыта для посетителей, но здесь есть также много уголков, специально отгороженных от людей или просто труднодоступных. Почти за тридцать лет, прошедших со времени закрытия шахты, природа успела возвратить себе часть территории этого памятника индустриальной культуры.

Камышовая жаба

Находись "Цольферайн" где-нибудь во влажных тропиках, за это время территория комплекса, наверное, вообще бы вся заросла, став джунглями, но и в умеренном немецком климате жизнь здесь бьет ключом. Многочисленным посетителям, которых на бывшей шахте бывает полтора миллиона человек ежегодно, нужно только внимательней присмотреться.

Обитатели индустриального ландшафта

Как отмечают биологи, здесь нашлись ниши для редких животных и растений - таких, например, как альпийский тритон. Как можно понять по названию, этот вид обычно обитает в горах, а именно - в богатых водоемами лесах на средних высотах, но никак не на уровне долины Рейна, протекающего всего в тридцати километрах от "Цольферайна".

Надшахтный копер "Цольферайна"

Среди обитателей, занесенных в "Красную книгу", встречаются, например, камышовые жабы и голубокрылые кобылки. Последние долгое время вообще считались вымершими в этой части Германии, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, но вновь появились на территории бывшей шахты - некогда самой крупной в Европе. Цветов для них здесь более чем достаточно.

Среди пернатых обитателей "Цольферайна" есть совы-сипухи и соколы-пустельги. Водятся здесь также летучие мыши - малые нетопыри и рыжие вечерницы. Питаются они мошками и мелкими насекомыми, а ловят их над неглубокими бассейнами, в которых раньше тушили раскаленный кокс.

Заброшенный цех

До сих пор посмотреть на этот памятник, расположенный в городе Эссен, приезжали, в основном, любители индустриальной архитектуры. Судя по всему, скоро он займет прочное место в путеводителях для любителей природы.

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