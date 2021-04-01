Суд в Москве отклонил жалобу "Голоса" на признание "иноагентом"

Министерство юстиции РФ обосновало включение движения в защиту прав избирателей "Голос" получением около 200 рублей от гражданки Армении. Об этом сопредседатель движения Григорий Мельконьянц написал в своем Facebook в четверг, 21 октября.

В суде первой инстанции, рассматривавшем иск "Голоса" к Минюсту по оспариванию включения в реестр "иноагентов", ведомство предоставило справку без каких-либо подтверждающих документов, из которой следовало, что Росфинмониторинг в апреле 2021 года зафиксировал перевод около 200 рублей Фонду содействия правового просвещения населения "Лига избирателей" "от движения в защиту прав избирателей "Голос", которое, в свою очередь, в этот же период получило денежные средства от Манукян Норайр Львовны - гражданки Республики Армении".

Суд, указывает Мельконьянц, не стал искать ответы на вопрос: "Каким образом движение "Голос", не имея банковского счета, сначала якобы получило деньги от иностранной гражданки, а потом перевело их в фонд "Лига избирателей"? Юристам движения отказали и в попытке привлечь "спонсора" в качестве свидетеля, причем суд не смутило, что "Норайр - это исключительно мужское имя (в переводе с армянского "новый мужчина")". Наконец, предъявлять документ из Росфинмониторинга адвокатам "Голоса" тоже отказались, сославшись на то, что он относиться к категории "Для служебного пользования".

"Несмотря на отсутствие доказательств, суд отказал в удовлетворении нашего иска. Будем подавать апелляцию", - подвел итоги заседания Мелконьянц. "Голос" внесли в реестр НКО-"иноагентов" за месяц до состоявшихся в сентябре выборов в Госдуму РФ.

Путин пообещал "заняться" законом об "иноагентах"

В тот же день, выступая на на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин пообещал заняться "размытыми критериями" включения организации в реестр "иноагентов". Это стало частью его ответа на вопрос лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, обратвшего внимание президента на то, что внесение в реестр "иноагентов" происходит не по решению суда. "Этот закон бессуден. Там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом.... Есть клеймо. Такое же клеймо как у Миледи в "Трех мушкетерах"...У нас нет даже предупреждения..., а без предупредительного выстрела стреляет только конвой в лагере", - заявил Муратов.

В то же время Путин в очередной раз подчеркнул, что "дело не в позиции того или иного общественного деятеля, организации или средства массовой информации. Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Даже этот закон не запрещает дальше проводить эту деятельность". При этом Путин согласился, что в случае с "иноагентами" никакого приговора суда, действительно, нет.

Также отвечая на вопрос модератора дискуссии Федора Лукьянова, нет ли вероятности, что СМИ будут записываться в иностранные агенты "ковровым образом", президент РФ назвал такие опасения сильно преувеличенными. "Посмотрите, сколько их ("иностранных агентов" - Ред.) у нас? Что каждый второй что ли? Массовой записи в иноагенты у нас, по-моему, нет", - заявил Путин.

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