 Главы МИД стран ЕС обсудят реакцию на возможное отравление Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 27.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Главы МИД стран ЕС обсудят реакцию на возможное отравление Навального

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мас не видит попыток России присоединиться к расследованию фактов возможного отравления Алексея Навального.

Участник протестной акции в Санкт-Петербурге после возможного отравления Навального

Участник протестной акции в Санкт-Петербурге после возможного отравления Навального

Европейская реакция на возможное отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального будет обсуждаться на встрече глав дипломатических ведомств стран ЕС, которая пройдет в Берлине 27 - 28 августа. Об этом в интервью радио RTL в четверг, 27 августа, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам политика, его ошеломил отказ Кремля от прозрачного расследования обстоятельств предполагаемого покушения на жизнь оппозиционера.

В свою очередь, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мас (Heiko Maas) в преддверии встречи с коллегами также призвал  Россию помочь в расследовании произошедшего с Навальным. "Мы ожидаем, что Россия присоединится к попыткам прояснить обстоятельства дела, но на данный момент, похоже, это не так", - сказал глава МИД ФРГ в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании ZDF. По словам Маса, Москве проще всего было бы присоединиться к расследованию, в противном же случае "ЕС придется обсудить, как действовать дальше".

Экстренная посадка самолета с Навальным в Омске

Навальный потерял сознание в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва 20 августа. После экстренного приземления в Омске политик был госпитализирован. 22 августа его удалось перевезти для лечения в Берлин. После того, как 24 августа стало известно, что эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас "настоятельно призвали" Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Смотрите также:

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:32

Госдеп грозит Кремлю жесткими мерами из-за отравления Навального (26.08.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие СМИ об отравлении Навального и отношениях с Кремлем (25.08.2020)  

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)  

Также по теме

Brüssel NATO-Hauptquertier | Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

НАТО присоединилась к требованиям расследовать отравление Навального 26.08.2020

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит никаких причин ставить под сомнение выводы врачей берлинской клиники "Шарите", ранее заявивших об отравлении Навального.

Deutschland Nawalny | Charite in Berlin

"Это не обычный яд". Немецкий токсиколог об отравлении Навального 27.08.2020

Яд, обнаруженный в организме Навального, высокотоксичен, и в свободном доступе веществ этой группы не найти, рассказал в интервью DW немецкий токсиколог Флориан Айер.

Russland Regierungssprecher Dmitri Peskow

Кремль не видит повода для уголовного расследования отравления Навального 25.08.2020

Для уголовного расследования ситуации с Алексеем Навальным нужно установить конкретное вещество, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. В Кремле назвали "пустым шумом" обвинения в отравлении оппозиционера.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Беларуси: ОМОН запер протестующих в костеле  

"Это не обычный яд". Немецкий токсиколог об отравлении Навального  

Какая сила заставит Лукашенко уйти? Интервью с белорусским экс-дипломатом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно