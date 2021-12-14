 Главы МИД ФРГ и России обсудили ситуацию вокруг Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2021

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Германия

Главы МИД ФРГ и России обсудили ситуацию вокруг Украины

Анналена Бербок довела до Сергея Лаврова Лаврова однозначную позицию Германии по поводу того, что территориальная целостность Украина не должна пострадать. В свою очередь Москва потребовала "гарантий безопасности".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) впервые обсудила ситуацию вокруг Украины со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сообщила в своем Twitter  во вторник, 14 декабря.

По словам Бербок, назвавшей состоявшийся разговор "честным  и откровенным обменом мнениями", она довела до Лаврова однозначную позицию Германии по поводу того, что территориальная целостность Украины не должна пострадать, необходим прогресс в переговорах в нормандском формате.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы введения безвизового режима для российской молодежи, а также сотрудничество в области водородных технологий.

Потребовали гарантий безопасности

В свою очередь МИД России в комментарии по поводу состоявшегося разговора отметил, что "с российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России". Кроме того, отмечается в сообщении, в России указали на то, что Германия, как страна-участница нормандского формата, должна оказывать влияние на власти в Киеве.

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    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

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    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    Разногласия между Россией и Украиной

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  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

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    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

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    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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