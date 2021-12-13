 Россия грозит НАТО ″тяжелыми последствиями″ за расширение на восток | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2021

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Россия

Россия грозит НАТО "тяжелыми последствиями" за расширение на восток

Заместитель министра иностранных дел РФ предупредил НАТО, что Москва будет "стоять на своем", и пригрозил альянсу последствиями. ЕС с Великобританией и США изучают возможные санкции против Москвы.

Здание МИД РФ в Москве

Здание МИД РФ в Москве

Попытки расширения НАТО на восток могут привести к тяжелым последствиям для альянса. Об этом заявил в опубликованном в понедельник, 13 декабря, интервью газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится - последствия для них будут тяжелыми", - заявил Рябков. Он не уточнил, что конкретно имеется в виду под "тяжелыми последствиями", оговорив лишь, что отказ НАТО обсуждать эту тему с Москвой "может обернуться ослаблением" собственной безопасности союзников по альянсу.

ЕС изучает новые санкции в отношении Москвы

Слова дипломата последовали на фоне заявления министров иностранных дел стран "большой семерки" (G7). По итогам двухдневной встречи в Ливерпуле глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что государства-члены G7 послали президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал: "Мы ясно дали понять, что любое нападение России на Украину будет иметь огромные последствия и дорого обойдется".

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС 13 декабря заявил, что Евросоюз совместно с США и Великобританией изучает новые санкции против Москвы, хотя конкретные решения на этот счет пока не приняты. "Мы намерены направить сильный сигнал России, что любая агрессия будет иметь высокую цену", - предупредил Боррель.

Путин уклонился от вопроса о нападении на Украину

Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джозеф Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной. Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Позднее Владимир Путин также прокомментировал саммит с Байденом. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Москве корреспондент газеты "Коммерсант" Андрей Колесников спросил главу Кремля о возможном нападении России на Украину. Путин назвал этот вопрос "провокационным" и уклонился от прямого ответа на него. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе", - заявил он.

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