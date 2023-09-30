Глава Uniper допускает поступление в Германию СПГ из России

Сжиженный природный газ из России может по-прежнему поступать в Германию. Такое мнение генеральный директор немецкого энергетического концерна Uniper Михаэль Левис (Michael Lewis) высказал в интервью изданию Rheinische Post, опубликованном в субботу, 30 сентября. Россия продолжает продавать этот ресурс на мировом рынке, а "участники оптовой торговли, в том числе и мы, не всегда могут знать происхождение покупаемого газа", объяснил глава Uniper.

Российский энергоконцерн "Газпром" летом 2022 года сначала сократил, а затем полностью прекратил снабжение Германии трубопроводным газом. Uniper пришлось срочно докупать недостающие объемы на бирже и спотовом рынке и в то же время снабжать своих клиентов газом по закрепленным долгосрочных контрактах низким тарифам. Это привело к многомиллиардным убыткам. Немецкий концерн был национализирован с целью предотвращения банкротства.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году Германия приступила к созданию инфраструктуры для импорта СПГ с целью преодолеть зависимость от сырья из РФ. Первый плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене вошел в строй в конце того же года, еще несколько - в 2023-м. К концу сентября газохранилища ФРГ были заполнены уже на 95,05 процента.

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