Глава разведслужбы ФРГ указал на военную опасность РФ

Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) указал на потенциальную военную угрозу, исходящую, по его мнению, от России. "Самое позднее в конце текущего десятилетия российские вооруженные силы будут в состоянии совершить нападение на НАТО", - заявил он в понедельник, 14 октября, выступая перед комитетом германского бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.

По словам Каля, "Кремль расценивает Федеративную Республику Германия как противника". "Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - отметил он, указав на то, что Германия занимает второе место в мире после США по объему помощи, которую она оказывает Украине, защищающейся от российской агрессии. С точки зрения главы германской спецслужбы, для президента РФ Владимира Путина речь идет не только об Украине, но "в действительности и о создании нового миропорядка".

Призыв расширить полномочия спецслужб

На этом фоне Бруно Каль призвал германские власти расширить полномочия спецслужб. "Российские спецслужбы все чаще используют все имеющиеся ресурсы и действуют без всякой щепетильности, - заявил он. - Дальнейшее ухудшение ситуации никак нельзя назвать маловероятным. Поэтому политики должны предоставить германским спецслужбам средства и полномочия для противодействия этим опасностям".

Более сильный политический и правовой контроль за действиями спецслужб, по словам Каля, влияет на их эффективность, "а значит, происходит за счет жизни в свободе и безопасности".

На публичном слушании перед комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб 14 октября, кроме главы BND Бруно Каля, выступили руководители Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) и Службы военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг (Martina Rosenberg). Они также предупредили о рисках, связанных с ограничением полномочий их спецслужб.