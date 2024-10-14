Глава разведслужбы ФРГ указал на военную опасность РФ

Глава разведслужбы ФРГ указал на военную опасность РФ14 октября 2024 г.
Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) указал на потенциальную военную угрозу, исходящую, по его мнению, от России. "Самое позднее в конце текущего десятилетия российские вооруженные силы будут в состоянии совершить нападение на НАТО", - заявил он в понедельник, 14 октября, выступая перед комитетом германского бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.
По словам Каля, "Кремль расценивает Федеративную Республику Германия как противника". "Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - отметил он, указав на то, что Германия занимает второе место в мире после США по объему помощи, которую она оказывает Украине, защищающейся от российской агрессии. С точки зрения главы германской спецслужбы, для президента РФ Владимира Путина речь идет не только об Украине, но "в действительности и о создании нового миропорядка".
Призыв расширить полномочия спецслужб
На этом фоне Бруно Каль призвал германские власти расширить полномочия спецслужб. "Российские спецслужбы все чаще используют все имеющиеся ресурсы и действуют без всякой щепетильности, - заявил он. - Дальнейшее ухудшение ситуации никак нельзя назвать маловероятным. Поэтому политики должны предоставить германским спецслужбам средства и полномочия для противодействия этим опасностям".
Более сильный политический и правовой контроль за действиями спецслужб, по словам Каля, влияет на их эффективность, "а значит, происходит за счет жизни в свободе и безопасности".
На публичном слушании перед комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб 14 октября, кроме главы BND Бруно Каля, выступили руководители Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) и Службы военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг (Martina Rosenberg). Они также предупредили о рисках, связанных с ограничением полномочий их спецслужб.