Глава партии президента Южной Кореи подал в отставку

Председатель "Гражданской силы" Хан Дон Хун извинился перед теми, кого затронуло введение военного положения в Южной Корее.

На фоне объявления импичмента президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю председатель партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал заявление о своей отставке. Об этом решении председатель партии, в которую входит открыто поддерживающая отстраненного президента фракция, лично объявил на пресс-конференции в Сеуле в понедельник, 16 декабря.

По словам Хана, он более не может исполнять обязанности лидера партии из-за "фактического распада ее высшего совета", члены которого также ранее объявили о своей отставке, сообщает южнокорейская медиакомпания KBS World. Политик также извинился перед гражданами страны, которые "пострадали" от решения Юн Сок Ёля ввести военное положение в Южной Корее в начале декабря.

"Гражданская сила" включает в себя три фракции, которых среди прочего отличает их отношение к Юн Сок Ёлю. Условно их можно поделить на пропрезидентскую, которая имеет наибольшее влияние на блок, нейтральную и фракцию, которая позволяла себе критику Юна, однако продолжала находиться в одном блоке с его сторонниками. Последнюю фракцию и возглавлял Хан Дон Хун, который ранее потребовал от Юна подать прошение об отставке.

Теперь же исполнять обязанности председателя "Гражданская сила" до назначения ее нового лидера будет Квон Сон Дон, входящий в число открытых сторонников Юна.

Парламент Южной Кореи со второй попытки объявил импичмент президенту

14 декабря 204 из 300 членов парламента Южной Кореи проголосовали за отстранение Юн Сок Ёля от должности. Поводом для этого послужило неожиданное введение президентом военного положения в стране 3 декабря. Такое развитие событий не поддержал парламент, после чего правительству пришлось отменить решение президента.

Против Юн Сок Ёля и ряда его сторонников было начато расследование, а 7 декабря в парламенте подняли вопрос об импичменте лидеру страны. Однако голосование тогда провести не удалось - процедуру бойкотировали члены "Гражданской силы", занимающие 108 мест в парламенте. Из-за того, что почти все члены правящей партии покинули зал, за отставку президента проголосовали 195 голосов при необходимом минимуме в 200 голосов "за" - кворум достигнут не был.

После того как парламентарии все же поддержали импичмент, этот вопрос должен рассмотреть Конституционный суд Южной Кореи. Обязанности президента же теперь будет временно исполнять премьер-министр страны Хан Дак Су.

Юн Сок Ёль объяснил введение военного положения "отчаянием"

Люди на одной из центральных улиц Сеула празднуют объявление импичмента президенту Фото: Kyodo/picture alliance

Объявляя военное положение в Южной Корее, Юн Сок Ёль объяснил эти меры реакцией на действия оппозиции. По его словам, она симпатизировала КНДР и пыталась парализовать работу правительства. За несколько дней до этого оппозиционная Демократическая партия "Тобуро", имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету. Оппозиция также призывала объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

После того как режим военного положения, не продержавшись и суток, был отменен, ⁣президент извинился перед гражданами страны за свои действия. "Решение было принято от отчаяния", - заявил он, добавив, что подобной ситуации не повторится.

Это не спасло Юн Сок Ёля от преследования. Против президента было возбуждено дело о государственной измене, ему также запретили покидать страну.