 Экс-главврач омской больницы, где лечили Навального, найден живым | Новости из Германии о России | DW | 10.05.2021

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Россия

Экс-главврач омской больницы, где лечили Навального, найден живым

Александр Мураховский пропал без вести во время охоты 7 мая. Он самостоятельно вышел к людям и в настоящее время проходит обследование в больнице.

Александр Мураховский, август 2020 года

Александр Мураховский, август 2020 года

Пропавший 7 мая бывший главврач омской больницы, в которой лечили после отравления оппозиционера Алексея Навального, найден живым. Александр Мураховский, ныне возглавляющий Минздрав Омской области, самостоятельно вышел к людям в районе села Баслы, он находится в нормальном состоянии и помещен на обследование в больнице Большеуковского района, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 10 мая.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о случившемся в полицию. В поисках министра было задействовано около ста сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, а также волонтеры и местные жители. 9 мая спасатели обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл Мураховского, однако его самого тогда найти не удалось.

Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления в августе 2020 года был доставлен Алексей Навальный. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники "Шарите" обнаружили у оппозиционера признаки отравления веществом из группы "Новичок". Врачи омской больницы настаивали на отсутствии у Навального симптомов отравления.

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