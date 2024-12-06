Ермак обсудил с помощником Байдена укрепление позиций Киева

Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили в Вашингтоне вопросы укрепления позиций Киева в войне с РФ, сообщили в Белом доме. Украинская делегация встретилась также с командой Трампа.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак - и помощник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили в Вашингтоне вопросы укрепления позиций Киева в войне с РФ и обеспечения того, чтобы он вступил в любые будущие переговоры с позиции силы. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Встречи с командой Трампа

Украинская делегация, возглавляемая Ермаком, также встретилась с кандидатом на пост советника по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа - Майком Уолтцем и претендентом на пост спецпосланника по России и Украине Китом Келлогом.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Ермак пообщался и с избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом и во Флориде переговорил со Сьюзи Уайлз, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.

По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет WSJ, "планирует сообщить о своей готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины", - сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

Требования Украины о приеме в НАТО

В Киеве настаивают на приеме Украины в НАТО и называют приглашение Киева в альянс одним из ключевых пунктов предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы". Но после избрания президентом США Дональда Трампа Зеленский допустил, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если "под зонтик НАТО" будет взята территория Украины, подконтрольная Киеву. При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в альянс частично, без оккупированных территорий, которые Киев будет стремиться "вернуть дипломатическим путем".

По данным Reuters, сейчас в команде Трампа обсуждаются три основных предложения по миру в Украине: от Келлога, от Вэнса и от бывшего посла США в ФРГ и бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла. Все они исключают членство Украины в НАТО в ближайшее время.