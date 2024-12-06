  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаУкраина

Ермак обсудил с помощником Байдена укрепление позиций Киева

Екатерина Венкина
6 декабря 2024 г.

Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили в Вашингтоне вопросы укрепления позиций Киева в войне с РФ, сообщили в Белом доме. Украинская делегация встретилась также с командой Трампа.

https://p.dw.com/p/4nooG
Джейк Салливан и Андрей Ермак
Джейк Салливан и Андрей Ермак (фото из архива)Фото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак - и помощник лидера США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили в Вашингтоне вопросы укрепления позиций Киева в войне с РФ и обеспечения того, чтобы он вступил в любые будущие переговоры с позиции силы. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Встречи с командой Трампа

Украинская делегация, возглавляемая Ермаком, также встретилась с кандидатом на пост советника по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа - Майком Уолтцем и претендентом на пост спецпосланника по России и Украине Китом Келлогом.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Ермак пообщался и с избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом и во Флориде переговорил со Сьюзи Уайлз, которая при Трампе возглавит аппарат Белого дома.

По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет WSJ, "планирует сообщить о своей готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины", - сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

Требования Украины о приеме в НАТО

В Киеве настаивают на приеме Украины в НАТО и называют приглашение Киева в альянс одним из ключевых пунктов предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы". Но после избрания президентом США Дональда Трампа Зеленский допустил, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если "под зонтик НАТО" будет взята территория Украины, подконтрольная Киеву. При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в альянс частично, без оккупированных территорий, которые Киев будет стремиться "вернуть дипломатическим путем".

По данным Reuters, сейчас в команде Трампа обсуждаются три основных предложения по миру в Украине: от Келлога, от Вэнса и от бывшего посла США в ФРГ и бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла. Все они исключают членство Украины в НАТО в ближайшее время.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

Украине могут вернуть статус ядерной державы? И какой мирный план можно ожидать от Трампа?

С прошлой недели в западных СМИ курсирует информация, что Украине могут ‎передать ядерное оружие. Насколько такая опция реальна? И есть ли у будущей ‎администрации Трампа план по мирному урегулированию в Украине?‎ Поговорили об этом в студии с политическим обозревателем DW Романом Гончаренко.
Политика28 ноября 2024 г.07:44 мин.
Дональд Трамп и Кит Келлог

Комментарий: Истерика Кремля от назначения спецпосланника США по Украине

Комментарий: Истерика Кремля от назначения спецпосланника США по Украине

РФ усиливает давление на Украину, ожидая американского плана мирного урегулирования, после назначения Трампом спецпосланником Кита Келлога. Кремль демонстрирует агрессивно-паническую реакцию, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты29 ноября 2024 г.
Показать еще