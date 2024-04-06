Глава Минэнерго Украины опасается ядерного инцидента на ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью корреспонденту DW в субботу, 6 апреля, рассказал о своих опасениях касательно возможного ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в связи ее захватом войсками РФ, а также о серьезных проблемах с энергетикой страны в целом, вызванных продолжающимися обстрелами Россией украинских энергетических объектов.

На вопрос о том, может ли ситуация с безопасностью на ЗАЭС привести к "ядерным инцидентам", министр ответил: "Абсолютно". "Сколько еще блэкаутов (до ядерного инцидента - Ред.) нам предстоит ждать? Девять? Десять? Пятнадцать? Двадцать? То, когда произойдет этот несчастный случай - это только вопрос времени", - заявил Галущенко,

В контексте последствий участившихся в последнее время обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины глава Минэнерго сказал: "Очень важно понять, что проблема теперь заключается в страданиях людей. А не в линии фронта". После перебоев в энергоснабжении наступают проблемы с водой, указал министр. Россия намеренно атакует энергетическую систему страны, чтобы полностью лишить Украины электричества, подчеркнул Герман Галущенко.

Запорожской АЭС грозит очередной блэкаут

В результате российских обстрелов утром 4 апреля отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Нарушение работы ЛЭП "в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации", заявили украинской компании "Энергоатом". Как указали в компании, в данный момент крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только через одну линию электропередачи ВЛ-750кВ "Днепропетровская", которая была восстановлена после крупнейшей российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта. В случае ее отключения Запорожской АЭС грозит очередное полное обесточивание - ситуация, при которой возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.

Между тем в российской госкорпорации "Росатом", де-факто контролирующей ЗАЭС, отметили, что причины отключения линии электропередачи "уточняются", а оборудование на атомной станции обслуживается "при строгом контроле норм радиационной безопасности".

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