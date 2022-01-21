 Глава МИД Великобритании: Россию ждет в Украине новая Чечня | Новости из Германии об Украине | DW | 21.01.2022

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Украина

Глава МИД Великобритании: Россию ждет в Украине новая Чечня

Напав на Украину, Россия совершит огромную стратегическую ошибку, полагает Лиз Трасc. Она предупредила, что в Украине Россия окажется затянутой в конфликт, подобный войне в Афганистане и Чечне.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предостерегла Россию от вторжения в Украину, предупредив, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане. "Кремль не усвоил уроков истории. Вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне", - сказала она в ходе визита в австралийский Сидней в пятницу, 21 января.

Траст призвала президента РФ Владимира Путина одуматься и отступить от Украины, пока он не сделал "огромную стратегическую ошибку". Она подчеркнула, что Великобритания вместе с союзниками будет и впредь поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации и серьезным дискуссиям. "То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира", - цитирует слова министра лондонская газета The Guardian.

"Экспорт диктатуры"

Глава британского МИДа отметила, что она видит нынешний кризис вокруг Украины как часть более крупного конфликта между либеральными демократиями и автократиями, к числу которых она отнесла Россию и Китай. "Автократии осмелели до уровня, невиданного со времен холодной войны. Они пытаются экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Именно поэтому такие режимы, как Беларусь, Северная Корея и Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине", - указала Лиз Трасc.

Трасc сделала это заявление за считаные часы до переговоров в Женеве между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. Запад угрожает России беспрецедентными санкциями на случай нового вторжения российских войск в Украину.

За последнюю неделю состоялась уже целая серия международных встреч по Украине, однако они не позволили добиться существенной разрядки. Россия стянула к границе Украины до ста тысяч военнослужащих и требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия этой страны в свой состав. Североатлантический альянс называет эти требования неприемлемыми, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми для приема новых членов.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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