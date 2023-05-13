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Дмитрий Кулеба (фото из архива)
Дмитрий Кулеба (фото из архива)Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Кулеба призвал ускорить поставки военной помощи Украине

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Глава МИД Украины сказал, что сейчас самое главное - быстрый темп поставок. Надо не интересоваться, когда начнется контрнаступление, а думать, достаточно ли ты сделал для его успеха, подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне известий о подготовке Германией крупнейшего до сих пор пакета военной помощи Киеву призвал Запад ускорить военные поставки его стране. Украине нужно все это как можно быстрее, заявил он на полях конференции глав МИД стран ЕС в столице Швеции Стокгольме в субботу, 13 мая.

По словам Кулебы, Киев будет очень благодарен, если военные поставки ускорятся. О конкретных сроках поставок можно разговаривать отдельно, добавил он. 

Запланированное контрнаступление

На вопрос о том, когда начнется запланированное Украиной контрнаступление против российских войск, Кулеба сказал, что вместо того, чтобы задавать такие вопросы, следует спрашивать себя, достаточно ли ты сделал для того, чтобы это контрнаступление началось и достигло успеха. "Мы хотим, чтобы каждый сосредоточился на этом вопросе", - подчеркнул он.

Ранее поступили сообщения о том, что Германия готовит новый пакет помощи для Украины на сумму в 2,7 млрд евро. В него войдет бронетехника, гаубицы, системы ПВО, ракеты и другие вооружения.

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