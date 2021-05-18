Глава МИД Германии заявил о важности диалога с гражданским обществом в России

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) обратился к участникам Германо-российской конференции городов-партнеров в рамках Года Германии в России. Отношения двух стран переживают турбулентные времена, тем более важно сейчас поддерживать диалог, заявил он в видеообращении в понедельник, 28 июня.

Широкий фундамент германо-российских отношений

По его словам, отношения между Германией и Россией базируются на "невероятно широком фундаменте", включающем, в частности, сотрудничество гражданских обществ и компаний, а также университетский обмен. "За этими тесными контактами, помимо Берлина и Москвы, стоите в особенности вы - представители коммун, общин и городов в наших странах", - отметил немецкий министр и сообщил, что на сегодняшний день насчитывается более 100 германо-российских партнерств между городами.

Одновременно Мас указал нановый виток кризиса в двусторонних отношениях и потерю доверия в последние месяцы, что связано с "нарастающими репрессиями в отношении оппозиции и гражданского общества в России", а также "хакерскими атаками на цели в Германии и Европе". "Тем позитивнее мы оцениваем недавние сигналы большей готовности к диалогу из Москвы", - отметил он далее. Ответом на возникшие разногласия должна стать активизация диалога, подчеркнул Мас.

Мас наметил ряд тем диалога между ФРГ и РФ

"Вместе с тем это означает допустить открытый обмен, и прежде всего между гражданскими обществами. Изоляция и запреты деятельности подпитывают ложные предрассудки и искаженные картины. И только открытое общество и свободное сосуществование создают пространство для творчества и новых идей", - отметил он далее.

Мас также наметил главные задачи, стоящие перед обеими странами и требующими решения: пандемия и ее последствия для экономики и здравоохранения, технологические изменения и защита окружающей среды и климата.

16-я Германо-российская конференция городов-партнеров проходит с 28 по 30 июня в Калуге. Из-за пандемии мероприятие организовано в смешанном формате, во встречах и заседаниях можно участвовать, в том числе, через Zoom. В конференции участвуют сотни активистов из двух стран. Организатором выступает Германо-российский форум.

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