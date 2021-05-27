 Глава МИД Германии считает неизбежными новые санкции ЕС по Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.06.2021

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Беларусь

Глава МИД Германии считает неизбежными новые санкции ЕС по Беларуси

Хайко Мас назвал недостаточными штрафные меры ЕС по Беларуси, затрагивающие компании и лица в окружении Александра Лукашенко. Глава МИД ФРГ призвал расширить санкции на сектора белорусской экономики.

Глава МИД Германии Хайко Мас в Берлине

Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает "неизбежными" новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Прежние штрафные меры, затрагивающие конкретные компании и представителей власти в окружении правящего в республике Александра Лукашенко, уже недостаточны, подчеркнул он в интервью изданию Die Welt, опубликованном в понедельник, 21 июня.

Санкции необходимо распространить на целые секторы белорусской экономики, заявил глава германского внешнеполитического ведомства, приведя в качестве примера калийную промышленность и энергетику. Кроме того, необходимо "лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС с помощью выпуска государственных облигаций", отметил Мас.

Санкции ЕС по Беларуси

Евросоюз в конце 2020 года ввел три пакета санкций в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении протестующих. В списке состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий.

А 5 июня вступили в силу санкции ЕС по государственным белорусским авиакомпаниям. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.

Министры иностранных дел стран ЕС 21 июня официально объявят о введении четвертого пакета уже согласованных штрафных мер в отношении Беларуси.

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    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

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    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

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    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

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    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


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