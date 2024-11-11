Глава МИД ФРГ призвала увеличить расходы на оборону

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает необходимым тратить на оборону значительно больше денег. Так называемая цель в два процента, то есть обязательство Германии расходовать на оборонные нужды сумму, эквивалентную двум процентам ВВП, уже не будет достаточной, заявила Бербок, выступая на конференции газеты Süddeutsche Zeitung в понедельник, 11 ноября. По ее словам, повышение расходов на оборону стало бы мостом для трансатлантических отношений после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Кроме того, увеличение оборонного бюджета отвечает интересам безопасности Германии и укрепляет европейскую составляющую НАТО.

Бербок также заявила о решающем этапе в поддержке Украины, подвергшейся нападению России. Она указала, что необходимо больше бюджетных ассигнований на поддержку Украины, например на оборону от российских беспилотников. Европе также требуется наращивать оборонную мощь, в частности, для защиты своего воздушного пространства. По словам министра, здесь необходимо разделить задачи и объединить возможности армий государств, входящих в состав Евросоюза.

"Сейчас наступил момент перехода", - сказала Бербок, имея в виду победу Трампа на выборах и распад правительственной коалиции в Германии. Она призвала Запад сплотиться, чтобы осенью и зимой оказывать Украине более сильную поддержку. "Раньше это были фразы. Сегодня это уже не просто фразы. Теперь это должно быть наполнено содержанием", - подчеркнула министр.

Глава МИД Германии выразила надежду на то, что администрация США останется надежным партнером Европы в этом вопросе.

Траты Германии на оборону

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Германии решили для более эффективного и современного оснащения вооруженных сил создать спецфонд бундесвера размером 100 млрд евро.

В начале июля правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий расходы на оборону в размере 53 млрд евро, тогда как министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) запрашивал 58 млрд евро. Предполагается, что до 2028 года данный показатель возрастет до 80 млрд евро.