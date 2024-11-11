  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ призвала увеличить расходы на оборону

Сергей Куприков
11 ноября 2024 г.

ФРГ следует тратить на оборонные нужды значительно больше, чем предусматривалось ранее, считает Анналена Бербок.

https://p.dw.com/p/4msiG
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в УкраинеФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает необходимым тратить на оборону значительно больше денег.  Так называемая цель в два процента, то есть обязательство Германии расходовать на оборонные нужды сумму, эквивалентную двум процентам ВВП, уже не будет достаточной, заявила Бербок, выступая на конференции газеты Süddeutsche Zeitung в понедельник, 11 ноября. По ее словам, повышение расходов на оборону стало бы мостом для трансатлантических отношений после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Кроме того, увеличение оборонного бюджета отвечает интересам безопасности Германии и укрепляет европейскую составляющую НАТО.

Бербок также заявила о решающем этапе в поддержке Украины, подвергшейся нападению России. Она указала, что необходимо больше бюджетных ассигнований на поддержку Украины, например на оборону от российских беспилотников. Европе также требуется наращивать оборонную мощь, в частности, для защиты своего воздушного пространства. По словам министра, здесь необходимо разделить задачи и объединить возможности армий государств, входящих в состав Евросоюза.

"Сейчас наступил момент перехода", - сказала Бербок, имея в виду победу Трампа на выборах и распад правительственной коалиции в Германии. Она призвала Запад сплотиться, чтобы осенью и зимой оказывать Украине более сильную поддержку. "Раньше это были фразы. Сегодня это уже не просто фразы. Теперь это должно быть наполнено содержанием", - подчеркнула министр.

Глава МИД Германии выразила надежду на то, что администрация США останется надежным партнером Европы в этом вопросе.

Траты Германии на оборону

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Германии решили для более эффективного и современного оснащения вооруженных сил создать спецфонд бундесвера размером 100 млрд евро.

В начале июля правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2025 год, предусматривающий расходы на оборону в размере 53 млрд евро, тогда как министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) запрашивал 58 млрд евро. Предполагается, что до 2028 года данный показатель возрастет до 80 млрд евро.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Бронетранспортер для карликов

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

Беспилотник Euro Hawk - не первый провал в программах закупки вооружений в Германии. Вот далеко не полный перечень того, как военные выбрасывали на ветер деньги налогоплательщика:
Политика5 июня 2013 г.8 фото
external

Ракеты дальнего радиуса действия для Украины – глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывает помочь Киеву

Ракеты дальнего радиуса действия для Украины – глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывает помочь Киеву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает идею поставок Украине Западом дальнобойных ракет для самообороны, при этом канцлер Олаф Шольц - против. Что думают об этом эксперты?
Конфликты30 сентября 2024 г.06:14 мин.
Немецкий военнослужащий

Институт: Два процента ВВП недостаточно для обороны Европы

Институт: Два процента ВВП недостаточно для обороны Европы

Европе для обеспечения обороноспособности без помощи США нужно больше тратить на военные нужды. Одна только Германия недоинвестировала в оборону 230 млрд евро, подсчитал институт ifo.
Политика7 ноября 2024 г.
Показать еще