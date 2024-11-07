  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Институт: Два процента ВВП недостаточно для обороны Европы

Сергей Ромашенко
7 ноября 2024 г.

Европе для обеспечения обороноспособности без помощи США нужно больше тратить на военные нужды. Одна только Германия недоинвестировала в оборону 230 млрд евро, подсчитал институт ifo.

https://p.dw.com/p/4mkdQ
Немецкий военнослужащий
Немецкий военнослужащийФото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Стран Европы должны тратить на оборону больше двух процентов ВВП, чтобы обеспечить себе защиту без помощи США. Европе предстоит восполнить огромный пробел, "поскольку Германия за последние три десятилетия всегда недовыполняла двухпроцентную норму, сегодня образовался недостаток необходимых инвестиций в оборону почти на 230 млрд евро", сообщил эксперт Института экономических исследований ifo Флориан Дорн (Florian Dorn) в четверг, 7 ноября.

Италия, по подсчетам Дорна, недоинвестировала 120 млрд евро, Испания - более 80 млрд. Среди стран НАТО лишь Польша и Великобритания с 1990 года ежегодно тратили на оборону более двух процентов всего ВВП. Эксперт полагает, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, европейским странам придется прилагать значительно большие усилия.

Эксперт: Европе нужно тратить больше

Флориан Дорн полагает, что сопоставимо с отдельными странами Европа в принципе вынуждена тратить больше средств. "Жалованье военнослужащих и расходы на военное оборудование, к примеру, в России или Китае значительно ниже, чем в западноевропейских странах. Поэтому Россия за ту же сумму может позволить себе больше, чем западные государства, где уровень зарплат и цен выше", - пояснил он.

По словам Дорна, то, насколько сильно должны быть увеличены расходы на оборону, зависит и от эффективности использования имеющихся в Европе ресурсов совместными структурами. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Американские F-35 в полете

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

После начала агрессии России против Украины Берлин выделил дополнительно 100 млрд евро на нужды бундесвера. Военные заказы размещены пока на две трети этой суммы.
Политика18 августа 2023 г.
"Торнадо" 51-й эскадрильи тактических ВВС "Иммельман"

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Политика15 июня 2023 г.10 фото
external

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

Германия модернизирует бундесвер. В частности, благодаря 100-миллиардному фонду для армии будет закуплено несколько десятков транспортных военных вертолетов Chinook. Помимо этого Германия купит у Израиля новую систему ПВО Arrow стоимостью 4 млрд евро.
Политика30 апреля 2024 г.02:17 мин.