Глава МИД Германии предложил США выработать совместную политику в отношении РФ и Китая

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал новую администрацию США определить совместную политическую линию в отношении России и Китая. "Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны выступать в их защиту", - заявил он во вторник, 9 марта, выступая с речью, посвященной трансатлантическим отношениям .
По словам Маса, речь идет, в частности, о критике нарушений международного права со стороны Москвы и Пекина. "Я надеюсь, что мы сможем вернуться к совместной трансатлантической позиции в отношении целенаправленных санкций после того, как она была утрачена за последние четыре года", - указал немецкий министр. Кроме того, Мас отметил необходимость усовершенствования правовых норм, касающихся защиты цифровой инфраструктуры, в особенности сетей 5G.
Мас предложил Байдену "новую сделку"
В своем первом крупном выступлении на тему трансатлантических отношений после вступления в должность президента США Джо Байдена глава МИД Германии предложил Вашингтону заключить "новую сделку" и начать выстраивать партнерство на новых основаниях после того, как ему был нанесен значительный ущерб во время правления Дональда Трампа. Для этого необходима совместная борьба за демократию и совместная стратегия по основным направлениям международной повестки, указал он. Кроме того, по словам Маса, Германия должна брать на себя больше ответственности в вопросах урегулирования конфликтов в Еврое.
Немецкий министр также ответил на главный тезис Байдена на выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности - "Америка вернулась". "Германия на вашей стороне", - заявил Мас.
Некоторые разногласия с США останутся
Одновременно глава немецкого внешнеполитического ведомства признал, что у Германии останутся некоторые разногласия и с новой администрацией США. При этом он не упомянул конфликт вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2".
Мас также подчеркнул, что за прошедшие годы Германия совершила масштабные инвестиции в европейскую оборону и безопасность и с 2014 года увеличила на 50 процентов расходы на оборону. "Мы продолжим двигаться по этому избранному нами пути", - отметил он далее.
Глава немецкого МИД также призвал Вашингтон сохранить совместно с европейцами ядерную сделку с Ираном. Кроме того, он призвал определить совместную трансатлантическую политику в отношении Афганистана. Как и госсекретарь США Энтони Блинкен, он считает необходимым выполнение ряда условий для вывода сил НАТО с Гиндукуша, подчеркнул Мас.
Речь Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности
В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Джо Байден обвинил Кремль в намерении ослабить проект европейского единства и трансатлантическое партнерство. России проще оказывать давление на отдельные страны и угрожать им, чем иметь дело с сильным и единым альянсом, заявил он и назвал РФ угрозой для западных демократий.
Демократический прогресс как в Европе, так и в США подвергается нападкам автократических систем, указал Байден и отметил, что демократия находится на распутье. "Демократия не происходит по случайному стечению обстоятельств. Мы должны ее защищать, укреплять и обновлять", - уверен он. Задачей Запада, по его словам, является доказать, что эта "модель не является исторической реликвией".
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