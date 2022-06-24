 Глава МИД ФРГ: Россия берет в заложники весь мир | Новости из Германии о Германии | DW | 24.06.2022

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Германия

Глава МИД ФРГ: Россия берет в заложники весь мир

Россия блокирует украинские порты, обстреливает зернохранилища в Украине и при этом пытается возложить на других вину за рост цен на продовольствие в мире, заявила Анналена Бербок.

Deutschland Baerbock PK zu Afghanistan

Россия "берет в заложники весь мир", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в пятницу, 24 июня, перед открытием международной продовольственной конференции в Берлине. Она вновь заявила, что Москва "осознанно использует голод в качестве оружия". В настоящее время голод угрожает 345 млн человек, напомнила Бербок. По ее словам, продовольственный кризис преобразуется в "угрожающую волну", аразвязанная Россией война против Украины "превращает эту волну в цунами".

Россия пытается возложить на других вину за резкий рост цен на продовольствие, но это российские ложные новости - fake news, отметила немецкий политик. Россия блокирует украинские порты, обстреливает зернохранилища, и, кроме того, нет никаких санкций на экспорт зерна из самой РФ.
Цель продовольственной конференции - проявить солидарность с Украиной и людьми на глобальном юге, которые страдают от российской войны. "Необходимо найти новые решения проблемы, в частности ускорить экспорт продовольствия из Украины наземными путями и по рекам, а также увеличить экстренную помощь голодающим", - сказала Анналена Бербок. По данным Берлина, благодаря международным усилиям в мае удалось альтернативными путями вывезти из Украины на мировой рынок 1,7 млн тонн зерна.

Правительство ФРГ пригласило на берлинскую конференцию все заинтересованные страны. По данным Бербок, в ней будут участвовать министры более чем из 40 государств, представители ООН, неправительственных организаций из стран, наиболее пострадавших от нынешнего кризиса. Конференция пройдет в преддверии встречи "большой семерки", запланированной на 26-28 июня в Эльмау на юге Германии.

 

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  • Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Одно из самых красивых и безопасных мест в Баварских Альпах

    Замок Эльмау, где с 26 по 28 июня проходит саммит G7, расположен в одном из красивейших регионов Альп на юге Германии примерно в 100 километрах от Мюнхена, в стороне от железных дорог и автобанов. Добраться до него из соседнего курортного городка Гармиш-Партенкирхена можно по дороге, выдолбленной в скалах. Это важно для тех, кто ищет тишины и покоя, а также для безопасности глав государств.

  • Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Прилегающая территория со множеством укромных уголков

    Даже в хмурую погоду здесь очень красиво. На огромной прилегающей территории всегда есть возможность уединиться, чтобы насладиться пейзажем или конфиденциально побеседовать в одном из специально созданных тут многочисленных укромных уголков, будь то небольшие деревянные платформы с креслами, расположенные на удалении пары шезлонгов с зонтиками или беседки.

  • Большое количество общественных пространств

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Большое количество общественных пространств

    По информации отеля Schloss Elmau, в аренду сдается лишь около 35 процентов площади, что само по себе - большая редкость. Здесь очень много общественных пространств, подобных запечатленному на фото холлу. Поэтому замок Эльмау никогда не выглядит переполненным. Тут всегда легко найти уединение. В отеле есть библиотека, книжный магазин, магазин мебели и одежды - и это далеко не полный список.

  • В обществе слонов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В обществе слонов

    На обшивках кресел, подставках, бутылках, чашках - изображения слонов. Дело в том, что владелец замка Дитмар Мюллер-Эльмау (Dietmar Müller-Elmau) долго жил в Индии, где слон олицетворяет мудрость, силу, благоразумие, достоинство, проницательность, интеллект, верность, счастье, - и потому решил "поселить" это животное в своих владениях.

  • Концертный зал

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Концертный зал

    В замке Эльмау есть концертный зал, в котором ежегодно проходит более 200 концертов. Участвующие в них музыканты не получают денег, но им разрешается бесплатно жить в замке.

  • Легендарная скамейка

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Легендарная скамейка

    Во время саммита G7 в замке Эльмау в 2015 году эта фотография обошла весь мир. Тогдашний президент США Барак Обама расслабленно сидит на скамейке, а прежний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), жестикулируя, что-то оживленно объясняет ему.

  • Восточный хамам

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Восточный хамам

    В замке Эльмау есть и восточный хамам общей площадью 500 квадратных метров, где оборудованы четыре процедурных кабинета, три купольных зала, две парилки, восточная чайная гостиная. Ведь турецкая баня - это еще и место общения. Тут люди не только расслабляются, но и вместе пьют чай, беседуют. В отеле также имеется несколько закрытых и открытых бассейнов - в том числе и на крыше.

  • Один из девяти ресторанов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Один из девяти ресторанов

    В распоряжении гостей отеля - девять ресторанов. На фото - зал Luce d'Oro, самого высококлассного и дорогого из них, удостоенного множества наград, в том числе двух звезд "Мишлен". Меню из пяти блюд предлагается тут за 189 евро, из восьми блюд - за 249 евро. А что это за табуреточки рядом с креслами? Оказывается, они предназначены для дамских сумочек.

  • Новый отель - специально для G7

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    Новый отель - специально для G7

    Для владельца замка Дитмара Мюллера-Эльмау всех этих ярких моментов было недостаточно. Он решил построить отдельный отель, который идеально подошел бы для участников саммита G7, где они имели бы одинаковые номера и могли бы находиться в узком кругу. Сказано - сделано: в 2015 году отель с 47 номерами-люкс был готов. На фото он справа от главного здания.

  • В одном из номеров-люксов

    Замок Эльмау - место проведения саммита G7 в 2022 году

    В одном из номеров-люксов

    А вот так выглядят люксы отеля внутри. Помимо спальни, здесь есть гостиная, роскошная ванная комната, прихожая со шкафами, гостиная с двумя диванами. Но самое лучшее - это панорамный вид с балкона на горы в трех направлениях.

    Автор: Марко Мюллер, Наталия Королева


 

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