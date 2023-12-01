Бербок призвала возобновить перемирие на Ближнем Востоке

"Безопасность Израиля может быть обеспечена только в том случае, если у палестинцев также будут перспективы на будущее", - заявила Анналена Бербок.

"В эти минуты мы должны делать все, чтобы режим прекращения огня был продлен по гуманитарным соображениям. Как ради оставшихся заложников, которые на протяжении недель, сидя в темных туннелях, надеются на освобождение, так и ради страдающих людей в секторе Газа, которые срочно нуждаются в дополнительной гуманитарной помощи", - с таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbok) в пятницу, 1 декабря.

"Израиль никогда не сможет жить в безопасности, если не будет бороться с террором. В то же время безопасность Израиля может быть обеспечена лишь в том случае, если у палестинцев будут перспективы на будущее, - подчеркивается в заявлении Бербок, опубликованном на сайте МИД ФРГ. - Ведь вчерашнее смертельное нападение (имеется в виду теракт на автобусной остановке в поселении Рамот. - Ред.) в Восточном Иерусалиме и новые ракеты, выпущенные по Израилю, показывают: это возможно только в случае, если у террористов ХАМАС не будет шанса на переформирование".

По словам Бербок, все, кто хочет прекратить страдания обеих сторон палестино-израильского конфликта, должны "работать над тем, чтобы от ХАМАС больше не исходила экзистенциальная угроза для Израиля".

"Конечно, это также означает, что ХАМАС должен сложить оружие. Это единственный способ открыть политические горизонты для решения, подразумевающего существование двух государств, которое может обеспечить безопасность как для израильтян, так и для палестинцев - каким бы нереальным это ни казалось утром сегодняшнего дня (когда истек срок временного перемирия между Израилем и ХАМАС и боевые действия в секторе Газа возобновились. - Ред.)", - резюмировала Бербок.

Критика Бербок в связи с дискуссией о перемирии между Израилем и ХАМАС

Несколькими днями ранее министра иностранных дел Германии раскритиковали в соцсетях из-за ее заявлений в интервью DW в конце ноября. На вопрос, почему она не высказывается в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, Анналена Бербок ответила: "Потому что для того, чтобы утолить эти страдания, чтобы позаботиться о том, чтобы люди были снабжены всем необходимым, особенно в секторе Газа, - водой, продуктами питания, - ничего не даст просто импульсивно заявить: оружие должно замолчать". Ведь это - не задача политики".

Экс-депутат Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), которая намерена в январе зарегистрировать собственную партию, прокомментировала это заявление Бербок так: "Разумеется. Гуманитарная помощь, естественно, доходит до людей лучше всего во время ковровых бомбардировок. И конечно, это вовсе не задача политики сделать так, чтобы оружие замолчало. А чья же это задача? Армии или оборонных концернов?"

Многие пользователи соцсетей поддержали эту критику в адрес Бербок. Между тем были и те, кто выразил разочарование в Вагенкнехт. "Лучше уж допустить несколько ошибок в языке (намек на частые оговорки Бербок. - Ред.), чем сознательно распространять идеологический популизм в пользу России. И это вместе с пресловутой пропагандой против Израиля. На себя посмотрите, фрау Вагенкнехт", - написал один из них.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников.

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