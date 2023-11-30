  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Стрельба на западе Иерусалима: погибли три человека

Александра Иванова
30 ноября 2023 г.

Двое мужчин, открывших огонь по людям на автобусной остановке в поселении Рамот на западе Иерусалима, были застрелены полицией.

https://p.dw.com/p/4ZbVr
Полиция и спасатели месте происшествия в Восточном Иерусалиме 30 ноября
На месте происшествия в Восточном ИерусалимеФото: Ronen Zvulun/REUTERS

В израильском поселении Рамот на западе Иерусалима утром в четверг, 30 ноября, неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке. В результате стрельбы, согласно обновленным данным властей, погибли не менее трех человек. На месте нападения была убита 24-летняя женщина, а чуть позже в больнице скончались еще два человека преклонного возраста, доставленные туда с пулевыми ранениями, пишет газета "The Times of Israel". До этого израильская полиция сообщила о шести раненых

Нападавшими были "два жителя Восточного Иерусалима". Они "подъехали на машине, вооруженные штурмовой винтовкой M16 и пистолетом", а затем открыли огонь, сообщил журналистам начальник полиции Иерусалима. Оба нападавших были убиты сотрудниками сил безопасности. Служба безопасности Израиля уточнила, что теракт совершили братья Мурад и Ибрагим Намр, которые являются членами террористической группировки ХАМАС и ранее отбывали наказание в тюрьме за терроризм.

Первоначально служба спасения сообщила, что нападение произошло в Восточном Иерусалиме, но позже исправила информацию на "на въезде в Иерусалим" в западной части города.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

ХАМАС выпускает заложников, Израиль - заключенных

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Старый город Иерусалима опустел без туристов и паломников

Старый город Иерусалима опустел без туристов и паломников

Именно туризм был и оставался одной из самых доходных статей в бюджет страны и Иерусалима, которые только-только стали восстанавливаться после пандемии коронавируса. С 8 октября в Израиле военное положение, страна регулярно обстреливается со стороны сектора Газа и Ливана. Иерусалим опустел.
Конфликты20 ноября 2023 г.01:52 мин.
external

Как раввин и имам объединили усилия против антисемитизма во Франции

Как раввин и имам объединили усилия против антисемитизма во Франции

Из-за войны на Ближнем Востоке напряженность ощущается и в других странах - например, во Франции. DW узнала, как в Париже борются с растущим антисемитизмом.
18 ноября 2023 г.03:23 мин.

Death toll from Jerusalem attack up to 3, as another elderly victim succumbs to wounds

www.timesofisrael.com