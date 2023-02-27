Глава МИД ФРГ призвала Россию соблюдать договор СНВ-3

Ядерная война "никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись", - указала Анналена Бербок, назвав "безответственным" заявление Владимира Путина о приостановке Россией СНВ-3.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию соблюдать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соглашение является "гарантом глобальной стабильности и безопасности", сказала глава германского внешнеполитического ведомства, выступая в понедельник, 27 февраля на конференции по разоружению в Женеве.

По ее словам, заявление президента России Владимира Путина о том, что он хочет приостановить участие России в соглашении с США, было "безответственным". Россия должна признать, что ядерная война "никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись".

Последний договор о контроле над ядерными вооружениями

СНВ-3 остается последним договором о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США. Согласно нему, Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. В частности, он предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.

Договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге тогдашними президентами РФ и США: Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу 5 февраля 2011 года и был рассчитан на 10 лет с возможностью пролонгации по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. Что и было сделано 29 января 2021 года, когда президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ президент Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, подчеркнув, что речь идет не о выходе из договора, а только о приостановке участия в нем.

Это решение он назвал вынужденным. По словам Путина, у Москвы есть данные о том, что в США ведется разработка новых видов ядерных боеприпасов и что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Если США проведут испытания нового ядерного оружия, Россия сделает то же самое, паритет должен быть сохранен, предупредил он и поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к таким испытаниям.

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