Глава комитета бундестага: Щит ПВО - хороший ответ Путину

Председательница комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) уверена, что создание новой европейской системы ПВО European Sky Shield - хороший ответ Москве на вторжение в Украину. "Это именно тот ответ, которого заслуживает Владимир Путин, - заявила она в пятницу, 14 октября в интервью DW. - Чтобы дать понять всем негодяям в мире, что Европа готова защитить свою собственную территорию".

По словам Штрак-Циммерман Путин верил, что "он захватит Украину за неделю". "Он считал, что у НАТО, как однажды сказал Макрон, наступила смерть головного мозга. Он предполагал, что европейцы не будут сотрудничать. А сейчас происходит ровно обратное, - прокомментировала она запуск 15 европейскими странами совместного проекта, в рамках которого планируется объединить различные системы ПВО, предназначенные для уничтожения баллистических, крылатых ракет и боевых беспилотников. - Это очень, очень важный и хороший знак".

Штрак-Циммерман категорически не согласна с критиками поставок оружия Киеву, настаивающими на том, что Германия должна в первую очередь вооружаться сама. "Если кто-то говорит: не надо сейчас поддерживать Украину, нам самим нужны эти средства, то он еще не услышал ударов гонга. Нападение на Украину - это нападение на свободный западный мир, - констатировала глава парламентского комитета по обороне. - Это битва систем. Хотим ли мы видеть в этом мире таких автократов, как Путин или другие, или мы хотим в будущем жить в Европе - хотя Украина и не входит в Евросоюз, она является европейской страной - хотим ли мы продолжать жить здесь в мире и свободе?"

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