  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКитай

Си Цзиньпин неожиданно принял госсекретаря США Блинкена

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Встреча двух лидеров прошла на фоне сильной напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. По словам Си, встреча с Блинкеном позволила достичь прогресса по ряду вопросов.

https://p.dw.com/p/4SlBg
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин
Энтони Блинкен и Си ЦзиньпинФото: Leah Millis/REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне сильной напряженности в отношениях между Китаем и США принял в понедельник, 19 июня, в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена. Агентство dpa отмечает, что неанонсированная встреча двух лидеров необычна в плане дипломатического протокола и может расцениваться как особый жест в отношении Вашингтона.

По итогам получасовой встречи Си Цзиньпин заявил, что сторонам "удалось добиться прогресса, а по ряду тем - единодушия". Как заявил Си, китайская сторона ясно обозначила свою позицию, Китай и США, по его словам, согласились с необходимостью выполнения договоренностей, достигнутых им и президентом США Джо Байденом на полях саммита стран "большой двадцатки" на индонезийском острове Бали в ноябре. Тогда Си и Байден договорились разрядить отношения между двумя странами.

Энтони Блинкен после встречи с Си выразил надежду на улучшение коммуникации между двумя странами.

Первый визит госсекретаря США в Китай за пять лет

Блинкен - самый высокопоставленный представитель США, посетивший КНР за последние пять лет. Отношения между двумя государствами в последние годы сильно ухудшились из-за конфликтов вокруг торговли, прав человека и отношения к Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией. Резкое обострение произошло после визита на Тайвань около года тому назад тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

До встречи с Си Цзиньпином Энтони Блинкен провел продолжительные переговоры с заведующим Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой внешнеполитического ведомства КНР Цинь Ганом. Ван И выше Цинь Гана по рангу в сфере внешней политики.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Погуглить уйгуров": ресторатор в США реагирует на репрессии против уйгуров в Китае (02.02.2022)

"Погуглить уйгуров": ресторатор в США реагирует на репрессии против уйгуров в Китае (02.02.2022)

Бизнесмен в Лос-Анджелесе превратил свой ресторан в акт протеста. Владелец заведения носит на работе черную футболку с надписью "Google Uyghurs" (погугли "уйгуры"), чтобы тем самым привлечь внимание к судьбе своего отца, исчезнувшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая три года назад.
Общество2 февраля 2022 г.02:19 мин.
external

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
Политика15 ноября 2021 г.01:51 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер Госсовета КНР Ли Цян во время встречи в Берлине

Штайнмайер призвал Китай повлиять на РФ ради мира в Украине

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Фильм "Мавка"

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

"Мавка" в Германии: как Disney, но из Украины

Культура53 мин. назад
Майя Санду выступает на митинге проевропейских сил в Кишиневе, 21 мая 2023 года

Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине

Политика4 ч. назад
Чемпионат мира-2010

Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Патриотизм или национализм? Опыт Германии

Культура6 ч. назад
Александра Ханевич

Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Позитив белорусской эмиграции - 71-летняя блогер из Гродно

Общество11 ч. назад
Сторонники запрещенной партии "Шор", Кишинев, 19 июня 2023 года

В Молдове пророссийскую партию "Шор" объявили вне закона

В Молдове пророссийскую партию "Шор" объявили вне закона

Политика15 мин. назад
Алексей Навальный в камере во Владимирской колонии, 26 апреля 2023 года

Дело против Навального: за что ему грозит 30 лет колонии

Дело против Навального: за что ему грозит 30 лет колонии

Политика4 ч. назад
На главную страницу