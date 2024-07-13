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Глава ГУР Буданов: На Путина совершали покушения

Александра Иванова
13 июля 2024 г.

По словам Кирилла Буданова, у россиян есть "страх" потерять Путина и после его смерти они будут испытывать те же чувства, что граждане СССР после смерти Сталина.

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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (фото из архива)
Кирилл Буданов (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин становился объектом покушений, однако все они "пока" окончились неудачно. Такое утверждение сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому онлайн-изданию NV, обнародованном в субботу, 13 июля.

Это интервью цитирует целый ряд других украинских СМИ. "Они (попытки убить Владимира Путина. - Ред.) были, но, как видите, пока неудачные", - заявил Буданов, не сообщив никаких дополнительных деталей.

При этом глава украинской спецслужбы высказал мнение, что у россиян сейчас "существует страх" потерять Путина, "потому что он - гарант их жизненной стабильности". Между тем после смерти Путина россияне будут испытывать чувства, сопоставимые с теми, которые были у граждан СССР после смерти Иосифа Сталина, полагает собеседник NV. "Она (бабушка Буданова. - Ред.) говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше", - пояснил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после публикации интервью с Будановым заявил, что президент России на должном уровне защищен от "угроз со стороны Киева".

Прогнозы Буданова о ситуации на фронте

Что касается развития ситуации на фронте, то, по оценке Кирилла Буданова, в ближайшие месяцы Россия будет наступать с севера.

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация, - сказал Буданов. - Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? Будет! Она уже продолжается".

При этом глава ГУР отказался уточнять, ожидают ли в Украине атаку ВС РФ на сумском или на черниговском направлении. "Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", - добавил он.

 

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