Глава Еврокомиссии заявила о прогрессе Молдовы на пути в ЕС

"Я впечатлена решимостью Молдовы двигаться вперед", - отметила Урсула фон дер Ляйен во время визита в Кишинев, призвав "удвоить усилия" для вступления в ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая в четверг, 12 октября, прибыла с визитом в Кишинев, высоко оценила прогресс Молдовы в процессе европейской интеграции и призвала страну продолжать эти усилия.

"Вы демонстрируете превосходный прогресс. Я впечатлена решимостью Молдовы двигаться вперед, - заявила она на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду. - Сейчас самое время сосредоточиться и удвоить все усилия. Потому что вы можете это сделать".

Фон дер Ляйен: Солидарность Европейского Союза с Молдовой непоколебима

По словам фон дер Ляйен, в начале ноября Еврокомиссия представит ежегодный отчет о расширении ЕС. "Наряду с другими, в нем будет дана оценка прогрессу Молдовы как страны-кандидата. И эта оценка затем будет использована в решающих дискуссиях на декабрьском саммите Европейского совета", - сказала глава ЕК, добавив, что "эти дискуссии окажут прямое влияние на ваше будущее как страны ЕС".

При этом фон дер Ляйен заверила, что солидарность Европейского Союза с Молдовой непоколебима, что "подкрепляется действиями". С октября 2021 года ЕС предоставил Молдове "беспрецедентную финансовую помощь" в размере 1,2 млрд евро, напомнила она. В этом году будут выделены дополнительные средства, пообещала председатель Еврокомиссии.

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