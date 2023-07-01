Глава ЦРУ: Мятеж Пригожина показывает ущерб России от войны

В России растет недовольство войной против Украины, а ошибочные действия Владимира Путина могут превратить РФ в экономическую колонию Китая, считает Уильям Бернс.

Мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина является признаком "разрушительного воздействия" войны России против Украины на общество в РФ и власть президента Владимира Путина. Об этом директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил на лекции в фонде Ditchley в британском Оксфордшире в субботу, 1 июля.

Глава разведслужбы США назвал поразительной жесткую критику Пригожина в адрес военного руководства РФ. Кроме того, основатель "Группы Вагнера" осудил "лживую аргументацию Кремля для вторжения в Украину", указал Бернс.

Руководитель ЦРУ охарактеризовал попытку путча как "вооруженный вызов российскому государству". В то же время Бернс подчеркнул, что Вашингтон не имеет отношения к попытке путча в РФ. Мятеж основателя ЧВК является внутренним делом России, указал он.

Глава ЦРУ: РФ может стать экономической колонией КНР

Вторжение российской армии в соседнюю страну обнажило слабые стороны ВС РФ, отметил глава разведслужбы Соединенных Штатов. Недовольство войной "продолжит подтачивать российское руководство", считает директор ЦРУ. По его мнению, "ошибки Путина" грозят превратить Россию в "младшего партнера и экономическую колонию Китая".

Бернс: Недовольство войной в РФ - шанс для ЦРУ

При этом Уильям Бернс видит в недовольстве войной в РФ некую "возможность" для подобной ЦРУ разведслужбе, причем такой шанс "возникает раз в жизни". Ведомство "не собирается потратить его впустую", подчеркнул глава ЦРУ, не пояснив, что он имел в виду.

Мятеж Пригожина

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК и гибели большого числа боевиков. Кроме того, бизнесмен отверг утверждения Москвы о том, что украинская армия "бомбила 8 лет Донбасс". Украина и НАТО не собирались нападать на Россию, подчеркнул владелец ЧВК.

Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на столицу. Все это время Шойгу не выступал публично и никак не комментировал мятеж Пригожина.

Вечером 24 июня основатель частной военной компании неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе президента РФ и договорился об остановке движения боевиков "Группы Вагнера" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Пригожин "уйдет" в Беларусь.

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