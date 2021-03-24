Героям нашего времени - 100 тысяч творожных пончиков (фото)

Гамбург • Пекари немецкого города Гамбурга на этой неделе начали раздавать творожные пончики (нем. Quarkbällchen, Quarkini) все тем, кто по долгу службы или по частной инициативе оказывал и оказывает помощь другим людям во время коронавирусной пандемии, - например, врачам и другому медицинскому персоналу, воспитателям детских садов, просто хорошим и отзывчивым соседям, проявившим о ком-то заботу в это трудное время.

Творожные пончики - для Красного Креста

Начало акции перед отделением Красного Креста в Гамбурге

Координационный кризисный штаб Красного Креста в Гамбурге

Как сообщает информационное агентство dpa, в акции участвуют полтора десятка гамбургских пекарен, в которых для этих целей в ближайшее время изготовят, в общей сложности, около 100 тысяч пончиков по традиционному рецепту.

Первую партию доставили в городской коронавирусный штаб Красного Креста. Пончики будут развозить не только по разным организациям, службам, обществам и больницам, но и раздавать частным лицам, о которых в объединение гамбургских пекарей могжет сообщить любой человек, желающий выразить свою благодарность.

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