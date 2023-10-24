В Берлине начался 6-й германо-украинский экономический форум

Немецкая экономика выразила готовность взять на себя важную роль в деле восстановления Украины после войны. Более пятисот участников форума интересуются возможностями для инвестиций в Украине.

В столице Германии Берлине во вторник, 24 октября, открылся 6-й германо-украинский экономический форум. Мероприятие проходит под лозунгом "Интегрировать Украину". Более пятисот участников хотят получить информацию о развитии экономики в Украине в условиях войны и возможностях для сотрудничества и инвестиций.

Конференция организована Федеральным объединением торгово-промышленных палат (DIHK), Восточным комитетом германской экономики, Германо-украинской внешнеторговой палатой (AHK Ukraine) и украинскими партнерами.

Среди участников форума - канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министры экономики Германии и Украины Роберт Хабек (Robert Habeck) и Юлия Свириденко. Шмыгаля во вторую половину дня пример президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Немецкая экономика готова активно восстанавливать Украину

Восточный комитет германской экономики еще в преддверии форума заверил, что германский бизнес готов взять на себя важную роль в деле восстановления Украины. "Несмотря на войну, запущено уже более десятка инвестиционных проектов, немецкие компании сейчас добиваются от германского государства инвестиционных гарантий для еще 30 проектов. Восстановление Украины уже началось, и немецкие предприятия активно участвуют в нем", - отметил заместитель Восточного комитета Кристиан Брух (Christian Bruch).

По прогнозам экспертов, экономика Украины, несмотря на продолжающиеся боевые действия, уже в текущем году вырастет почти на три процента. За первые восемь месяцев 2023 года объем германо-украинской торговли увеличился на 30 процентов до 6,2 млрд евро. В то время как немецкий импорт сократился на 5,5 процентов до 1,8 млрд евро, экспорт из Германии в Украину вырос на 52 процента до 4,4 млрд евро.

Усилия по интеграции Украины

Со своей стороны DIHK подчеркнул важность интеграции украинской экономики в германскую и европейскую. "Несмотря на нынешнюю кризисную ситуацию, вызванную войной, важно содействовать сотрудничеству между украинскими и германскими предприятиями. Помощь может стать стабильной лишь в том случае, если мы сильнее интегрируем украинских поставщиков и другие украинские компании в европейскую и германскую экономику", - подчеркнул президент DIHK Петер Адриан (Peter Adrian).

Нынешний германо-украинский экономический форум является важным этапом в преддверии международной конференции по восстановлению Украины "Recovery Ukraine", которая запланирована на июнь будущего года в Берлине.

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