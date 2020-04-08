Берлин требует допустить к Навальному его врачей

На фоне сообщений сторонников оппозиционера Алексея Навального о критическом состоянии его здоровья министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 18 апреля, призвал российские власти предоставить политику адекватную медицинскую помощь и немедленно допустить у нему врачей, которым он доверяет.
"С большой тревогой мы следим за тем, как здоровье Алексея Навального продолжает ухудшаться. Ему немедленно должна быть предоставлена возможность воспользоваться своим правом на медицинское обслуживание", - подчеркнул глава германской дипломатии в интервью газете Bild.
При это Мас сообщил, что намерен обсудить ситуацию с Алексеем Навальным на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля.
Депутат бундестага выступила в поддержку Навального
Ранее в тот же день, 18 апреля, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП), докладчик фракции этой партии по вопросам Центральной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) призвала правительство ФРГ выступить в поддержку российского оппозиционера.
В ее заявлении по этому поводу говорится: "В настоящий момент оппозиция в России подвергается физическому уничтожению. Состояние здоровья Алексея Навального стремительно ухудшается, он может скончаться в российской тюрьме. Обращение с ним не является гуманным. Его сторонникам также грозят длительные тюремные сроки, если требования прокуратуры (Москвы. - Ред.) признать его Фонд борьбы с коррупцией экстремисткой организацией будут удовлетворены".
"В такой ситуации правительству ФРГ и канцлеру Германии лично следует потребовать, чтобы господину Навальному предоставили надлежащее медицинское обслуживание, как он того добивается посредством голодовки. Я призываю министра иностранных дел Германии Маса бросить на чашу весов весь политический вес Германии для того, чтобы спасти жизнь этому мужественному человеку", - резюмировала депутат.
Всероссийский митинг в поддержку Навального
18 апреля соратники Алексея Навального объявили о намерении провести всероссийский митинг в его поддержку 21 апреля, несмотря на то, что число его потенциальных участников, зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному!"еще не достигло желаемых 500 тысяч.
"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас", - говорится в видеообращении, опубликованном директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального Иваном Ждановым и руководителем сети региональных штабов Алексея Навального Леонидом Волковым.
Голодовка Навального
Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.
17 апреля члены профсоюза "Альянс врачей", ознакомившиеся с результатами анализа сыворотки крови Навального, сообщили, что у него чрезвычайно высокий уровень калия, что может привести к остановке сердца.
Преследование Навального в России
Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.
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Автор: Виталий Кропман