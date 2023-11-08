ФРГ выводит зенитно-ракетные комплексы Patriot из Польши

Миссия на юго-востоке Польши, связанная с ракетной угрозой на границе с Украиной, завершается спустя десять месяцев после ее начала, заявило Минобороны ФРГ.

Спустя десять месяцев после развертывания систем ПВО Patriot в Польше бундесвер завершает данную миссию. С 10 ноября осуществление противовоздушной обороны вновь возьмут на себя польские вооруженные силы, сообщило министерство обороны ФРГ в среду, 8 ноября.

По словам главы германского военного ведомства Бориса Писториуса (Boris Pistorius), данная операция была "очень важным знаком солидарности" в рамках НАТО, а также тесных двусторонних отношений Германии и Польши. Обе страны при этом стояли "плечом к плечу, защищая восточный фланг НАТО", отметил он.

Комплексы Patriot были размещены на юго-востоке Польши в январе

После падения ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной в середине ноября 2022 года Берлин предложил Варшаве предоставить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы помочь защитить польское воздушное пространство. Польша приняла данное предложение, три немецких комплекса были размещены в середине января 2023 года неподалеку от города Замосць близ границы с Украиной, которая уже больше года при поддержке западных стран отражает российскую военную агрессию. Первоначально миссия планировалась на шесть месяцев, летом ее продлили до конца года.

Наземные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot группы компаний Raytheon, предназначены для перехвата цели по линии визирования. С их помощью можно бороться против крупных воздушных объектов - самолетов, беспилотников и ракет. Комплекс Patriot состоит из радиолокационной системы и нескольких пусковых установок оборонительных ракет. Он способен отслеживать до 50 приближающихся целей и одновременно поражать пять объектов.

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