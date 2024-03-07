Германия продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland

Срок доверительного управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, действующий с сентября 2022 года, продлен до 10 сентября, сообщило Минэкономики ФРГ.

Правительство Германии в очередной раз продлило доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти". Как сообщило министерство экономики в четверг, 7 марта, срок внешнего управления над Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), который истекал 10 марта, продлен еще на шесть месяцев - до 10 сентября 2024 года.

Решение о продлении было принято после того, как "российские собственники заявили о намерении продать свои доли в RDG и RNRM" в течение этого периода. "Продажа стала бы наиболее безопасным с юридической точки зрения и, следовательно, самым быстрым способом обеспечить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, продление срока доверительного управления является ответом на сохраняющуюся угрозу безопасности энергоснабжения. В последние недели также обсуждался вопрос о возможной национализации Rosneft Deutschland. Это могло повысить готовность "Роснефти" продать свои активы, отмечает агентство Reuters.

Доверительное управление дочерними компаниями "Роснефти" в Германии

В сентябре 2022 года Германия на фоне российского вторжения в Украину лишила "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального агентства по сетям (BNetzA). В результате под контроль германского регулятора перешли доли "дочек" "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. На долю трех НПЗ приходится примерно 12 процентов всех мощностей по переработке нефти в Германии.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с российским концерном.

"Роснефть", которая настаивала, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.

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