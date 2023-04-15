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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (фото из архива)Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ призвала к санкциям в отношении атомной энергетики РФ

Сергей Ромашенко
24 мин. назад

Россия используют зависимость Запада в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому атомная промышленность РФ также должна подпасть под западные санкции, считает вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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Правительство Германии на фоне российского вооруженного вторжения в Украину выступило за введение санкций ЕС в отношении атомной промышленности России. "Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции и в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", - заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 15 апреля.

Россия, в числе прочего, поставляет уран для топливных стержней атомных электростанций и складирует на своей территории радиоактивные отходы. По мнению Хабека, Евросоюзу нужно усиливать независимость от России. "Мы уже далеко продвинулись во многих сферах, в том числе и в сфере энергетики. Остался лишь атомный сектор", - отметил вице-канцлер ФРГ.

Хабек: Россия - ненадежный партнер

По словам Хабека, предпочтительное отношение в российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано. "Ядерная технология - исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", - подчеркнул он.

Вице-канцлер Германии полагает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики нужен переходный период. "Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", - указал он.

Хабек уже сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые несмотря на войну в Украине продолжают получать уран из России.

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