Берлин отложил капремонт резиденции посла ФРГ в Москве

МИД ФРГ на фоне продолжающейся войны в Украине отложил реализацию проекта капитального ремонта усадьбы Шлосберга на Поварской улице в Москве. Контракт на его проведение на 15,6 млн евро был подписан в 2016 году.

Власти Германии на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину приостановили многомиллионный строительный проект в Москве. Министерство иностранных дел ФРГ отложило ремонт резиденции немецкого посла на Поварской улице, сообщает в среду, 19 апреля, немецкий портал T-online . "Строительные работы по капитальному ремонту резиденции в Москве приостановлены из-за российской войны против Украины пока до конца июля 2023 года ", - сообщили в МИД Германии в ответ на запрос издания.

В ведомстве указали, что "в надлежащее время" изучат возможность возобновления ремонта, на который планировалось потратить 15,6 млн евро. Среди прочего предполагалось создание безбарьерной среды, модернизация противопожарной защиты и технического оснащение здания, а также благоустройство сада. Контракт на проведение капитального ремонта был подписан в 2016 году с архитектурным бюро Krekeler Generalplaner.

Резиденция немецкого посла располагается в усадьбе Шлосберга

Здание на Поварской улице - городская усадьба Я. М. Шлосберга - принадлежит Российской Федерации и арендовано правительством ФРГ, в 2006 году был подписан договор на его использование до 2105 года. Построенный в 1910 году купеческий особняк с 1956 года является резиденцией посла Германии в Москве и является памятником архитектуры.

Значительная часть сотрудников немецкого посольства была вынуждена покинуть РФ на фоне российского вторжения в Украину и конфликта с российскими властями. С 2019 года дипмиссию в России возглавляет Геза Андреас фон Гайр (Géza Andreas von Geyr), предстоящим летом его срок на этом посту завершается. По информации немецких СМИ, новым послом в Москве станет Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff).

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