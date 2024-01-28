Германия приостанавливает финансирование БАПОР

Берлин не будет направлять средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам до окончания расследования роли его сотрудников в атаке ХАМАС на Израиль.

Германия вслед за США, Великобританией и еще несколькими странами временно прекращает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в совместном заявлении МИД ФРГ и министерства ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития, обнародованном вечером в субботу, 27 января.

Указывается, что мера будет действовать до завершения расследования относительно роли сотрудников агентства в масштабном нападении на государство Израиль террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее о решении приостановить финансирование БАПОР объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства того, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.

Реакция Израиля на решение ряда стран остановить финансирование БАПОР

"Мы уже много лет предупреждаем: БАПОР увековечивает "проблему" беженцев, подрывает мир, служит гражданским подразделением ХАМАС в секторе Газа", - написал глава МИД Израиля Исраэль Кац в соцсети X, приветствуя решение США и других стран отказаться от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

"БАПОР не является решением проблемы: многие из сотрудников агентства являются членами ХАМАС, которые разделяют его жестокие взгляды, помогают ему находить убежище, чтобы вести террористическую деятельность и оставаться у власти", - добавил израильский дипломат. Кац пообещал, что Израиль приложит усилия к тому, чтобы БАПОР прекратило деятельность в секторе Газа.

Призыв главы БАПОР возобновить финансирование агентства

В свою очередь глава агентства Филиппе Лаззарини назвал решение растущего числа стран приостановить финансирование агентства "шокирующим" и призвал пересмотреть его. "От этой поддержки зависят жизни людей в секторе Газа, а также региональная стабильность", - говорится в заявлении Лаззарини. Он указал, что ряд сотрудников, подозреваемых в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября, уволены. В отношении них ведется расследование.

Как сообщают МИД Германии и министерства ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития, Берлин продолжит оказывать гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа. "Всего несколько дней назад мы пополнили наши средства для Международного комитета Красного Креста и UNICEF на 7 млн евро", - говорится в совместном пресс-релизе министерств.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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