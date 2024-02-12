ФРГ, Польша и Франция будут сообща бороться с пропагандой РФ

Главы МИД стран "Веймарского треугольника" обсудили борьбу с дезинформацией из России, помощь Украине, оборонную политику Европы и конфликт на Ближнем Востоке.

Германия, Польша и Франция намерены вместе бороться с дезинформацией и пропагандой, распространяемой Россией в киберпространстве. Министры иностранных дел трех стран Евросоюза достигли соответствующей договоренности на встрече в Ла-Сель-Сен-Клу в понедельник, 12 февраля. "Мы не позволим подорвать доверие людей извне", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по итогам переговоров в рамках "Веймарского треугольника".

Речь идет о новом "механизме предупреждения", отметил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Цель механизма состоит в раскрытии попыток дестабилизации и их обнародовании. В конце января Париж уже обвинял Москву в кампании по дезинформации с участием российских государственных СМИ.

Интересам Москвы в разделении Европы служит и подсчитывание помощи, предоставляемой Украине странами ЕС по отдельности, отметила министр иностранных дел ФРГ. Поддержка Киева продолжится не с позиции конкуренции, а сообща, подчеркнула она. "Веймарский треугольник" в нынешние "бурные времена больше, чем когда-либо за свою 30-летнюю историю способен стать генератором и кузницей идей для сильной и устойчивой Европы", уверена Бербок.

"Веймарский треугольник" - за усиление оборонной политики ЕС

Встреча глав МИД стран "Веймарского треугольника" Фото: Sarah Meyssonnier/AP Photo/picture alliance

Кроме того, главы трех внешнеполитических ведомств особо выделили необходимость дальнейшего укрепления европейской оборонной политики. "Миллиарды, которые мы инвестируем в Украину, - это также миллиарды, которые мы инвестируем в нашу собственную безопасность", - указала Бербок. Ее французский коллега назвал европейскую оборону "вторым страхованием жизни", которое не заменяет НАТО, а дополняет ее.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поднимет этот вопрос во время своего предстоящего визита в США. "Стратегическая автономия Европы должна развиваться в координации с Соединенными Штатами", - отметил глава польского МИД.

Участники встречи не обошли стороной и палестино-израильский конфликт. Бербок вновь предупредила, что наступление Израиля на город Рафах на юге сектора Газа грозит обернуться гуманитарной катастрофой. Израиль имеет право на самооборону и борется против радикального исламистского движения ХАМАС, но не против гражданского населения палестинских территорий, подчеркнула глава германской дипломатии.

Консультативный форум Германии, Польши и Франции

"Веймарский треугольник", официальное название которого - "Комитет развития германо-французско-польского сотрудничества", - это консультативный форум представителей правительств Германии, Польши и Франции. Он был основан в 1991 году по инициативе министров иностранных дел трех государств. Основной задачей "Веймарского треугольника" является координация внешней политики его государств-членов и стимулирование общеевропейской интеграции.

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