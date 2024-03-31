Германия перешла на летнее время

В ФРГ и странах ЕС перевели стрелки часов на час вперед. Разница между среднеевропейским и московским временем сократилась. Переход на летнее и зимнее время в ЕС хотели отменить.

Германия вместе со всеми странами Евросоюза перешла на летнее время. В два часа ночи (04.00 мск) в воскресенье, 31 марта, стрелки часов были переведены на час вперед. Таким образом эта ночь стала на час короче, а разница между среднеевропейским и московским временем сократилась с двух до одного часа.

С 1996 года в ЕС действует единое правило перехода на летнее и зимнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. Но отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Так в ФРГ с целью экономии электроэнергии стали переводить стрелки часов в 1980 году.

Треть немцев страдает от перевода часов

Ранее, 28 марта, были опубликованы результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa по заказу немецкой медицинской страховой компании DAK. Согласно этим данным, почти треть жителей Германии (30 процентов) жалуется на усталость, плохое настроение или раздражительность после перевода часов с зимнего времени на летнее.

74 процента опрошенных в принципе хотели бы отменить перевод часов с летнего времени на зимнее и с зимнего на летнее. При этом 23 процента считают, что эти переходы приносят пользу.

Предложение отменить перевод часов в ЕС провалилось

В 2018 году Европарламент выступил с инициативой отменить перевод часов на летнее время (на час вперед) и на зимнее время (на час назад) и обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся этого перехода. Еврокомиссия, в свою очередь, провела опрос, согласно которому 84 процента из 4,6 миллиона проголосовавших высказались за отмену перехода на зимнее и летнее время. Затем Европарламент одобрил такую отмену, однако реализовать это так и не удалось.

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в ФРГ и еще 16 странах ЕС - опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе Финляндии и странах Балтии, - восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

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