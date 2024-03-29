Треть немцев страдает от перевода часов

31 марта в Германии переведут стрелки часов на час вперед. Однако согласно актуальному опросу, 30 процентов немцев жалуются на негативные последствия перевода часов с зимнего времени на летнее.

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения Forsa по заказу немецкой медицинской страховой компании DAK, почти треть жителей Германии (30 процентов) жалуется на усталость, плохое настроение или раздражительность после перевода часов с зимнего времени на летнее. Результаты исследования были опубликованы в четверг, 28 марта.

Число недовольных переводом часов увеличилось по сравнению с прошлым годом на пять процентов и достигло нового максимума за последние десять лет. Исследование также показало, что 74 процента опрошенных в принципе хотели бы отменить перевод часов с летнего времени на зимнее и с зимнего на летнее. При этом 23 процента считают, что эти переходы приносят пользу.

39 процентов опрошенных женщин и 20 процентов опрошенных мужчин заявили, что физически ощущали последствия перевода часов. Большинство из них жалуются на усталость, слабость и нарушения сна, 39 процентов - на проблемы с концентрацией внимания, 32 процента - на повышенную раздражительность. Почти пятая часть работающих респондентов сообщили, что опоздали на работу после прошлогоднего перехода на летнее время.

Жителям Германии предстоит перевести часы на летнее время в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта.

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