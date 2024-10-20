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Германия и Украина подписали соглашение об усилении ПВО

Евгений Жуков
20 октября 2024 г.

Соглашение по усилению системы ПВО Украины заключено в рамках инициативы Берлина IAAD. По словам украинского министра обороны, к проекту подключатся еще четыре страны: Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

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Рустем Умеров и Борис Писториус, министры обороны Украины и Германии
Министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров и Борис ПисториусФото: Halil Sagirkaya/picture alliance/Anadolu

Министры обороны Украины и Германии Рустем Умеров и Борис Писториус (Boris Pistorius) подписали соглашение о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Документ был подписан на полях встречи глав Минобороны стран "большой семерки" в Неаполе, сообщили оба политика в субботу, 19 октября, в соцсетях.

В сообщении министерства обороны ФРГ в соцсети X указывается, что соглашение, заключенное в рамках инициативы Берлина IAAD (Immediate Action on Air Defense, "Немедленные действия по противовоздушной обороне"), позволит Германии совместно с партнерами ускорить закупки систем ПВО для Киева.

По словам Рустема Умерова, к проекту, присоединятся еще четыре страны: Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания. "Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины", - написал украинский министр в Facebook, выразив благодарность Германии за инициативу и всем странам-участницам за существенный вклад в безопасность Украины.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Германия передала Украине две системы ПВО: средней дальности IRIS-T SLM и малой дальности IRIS-T SLS.

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