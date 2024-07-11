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ФРГ и еще три страны ЕС разработают крылатые ракеты

Александра Иванова
12 июля 2024 г.

Германия, Франция, Италия и Польша в ходе саммита НАТО в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования большой дальности для сдерживания России.

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Крылатая ракета TAURUS
Крылатая ракета TAURUSФото: Schöning/IMAGO

Германия, Франция, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились осуществить совместную разработку крылатых ракет. Об этом сообщают в день закрытия саммита - в четверг, 11 июля, - агентство Reuters и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Письмо, где закрепляется намерение осуществить совместную разработку вооружений, было подписано министрами обороны четырех стран ЕС, следует из публикаций.

По данным Reuters, конкретно планируется разработка крылатых ракет наземного базирования дальностью более 500 км. Эта инициатива направлена на то, чтобы "закрыть пробел в европейских арсеналах, который, как считается, образовался в результате войны России против Украины".

Новое оружие для сдерживания России

Со своей стороны газета Frankfurter Allgemeine Zeitung указывает, что партнерам еще только предстоит обсудить, какие именно ракеты они намерены разработать. Планы касаются вооружения, способного "осуществлять точные удары вглубь территории противника" (Deep Precision Strike). Однако само заявление о намерении осуществить разработку "выдержано в очень общих тонах",  говорится в публикации.

По данным издания, речь идет, в первую очередь, о ракетах дальностью действия, значительно превышающей 1000 км: "Так Россия должна быть сдержана при помощи обычного вооружения".

Как отмечает газета, Берлин ожидает, что к проекту присоединится и Великобритания: "Тогда в нем участвовали бы вместе страны, которые уже сейчас обладают профессиональными знаниями в этой сфере, имея ракеты TAURUS, а также аналогичные крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp". Партнером проекта в промышленности должен стать европейский концерн Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA).

 

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