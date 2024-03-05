Производитель TAURUS готов обучить украинских военных

В компании MBDA Deutschland, владеющей долей в 67% в компании TAURUS Systems, которая производит крылатые ракеты TAURUS, подтвердили, что ее специалисты готовы обучить военнослужащих ВСУ обращению с этим видом вооружений. "Мы можем обучать клиентов из стран, которые используют ракеты TAURUS, технике обращения с этой системой. Так что наш клиент, в данном случае Украина, будет владеть всеми техническими навыками, чтобы самостоятельно использовать ракету TAURUS и управлять ею", - заявил во вторник, 5 марта, глава MBDA Deutschland Томас Готтшильд (Thomas Gottschild) в офисе предприятия в баварском городе Шробенхаузене.

"Продажа (ракет TAURUS. - Ред.) странам и рамочные условия для продажи странам - это, в конечном счете, политическое решение", - подчеркнул он.

Премьер Баварии - за поставку TAURUS Украине

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) во время совместного выступления с Томасом Готтшильдом призвал правительство ФРГ согласовать поставку ракет TAURUS Украине. "Это оружие должно быть использовано", - заявил глава партии Христианско-социальный союз. По мнению Зёдера, продажа этих крылатых ракет дальнего радиуса действия Киеву является "моральным вопросом и, к тому же, отвечает интересам Германии".

С точки зрения Маркуса Зёдера, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) следует прекратить препятствовать поставкам TAURUS в Украину, а решение о допустимости таких поставок должен принять бундестаг.

На сегодня Германия является по объему военной помощи Украине вторым после США поставщиком. "Так что нельзя аргументировать, что мы (в случае поставок ракет TAURUS Украине. - Ред.) станем воюющей стороной", - подчеркнул премьер Баварии.

О ракетах TAURUS

Крылатые ракеты TAURUS, по данным производителя, имеют радиус действия в 500 км. Указывается, что они оснащены несколькими навигационными системами и благодаря этому отличаются точностью при поражении целей. Долями в компании MBDA обладают авиапроизводитель Airbus, британская компания BAE Systems, а также итальянский концерн Leonardo. Фирма TAURUS Systems - немецкая дочка концерна MBDA. Долю в 33% в предприятии TAURUS Systems имеет также шведский оборонный концерн SAAB Dynamics AB.

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