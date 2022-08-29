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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Антониу ГутерришФото: Yuki Iwamura/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

Генсек ООН Гутерриш призвал запретить ядерные испытания

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Ядерное оружие не гарантирует ни победы, ни безопасности, подчеркнул Антониу Гутерриш. Он призвал мировое сообщество навсегда покончить с ядерными испытаниями.

https://www.dw.com/ru/gensek-oon-guterris-prizval-zapretit-adernye-ispytania/a-62958317

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. "Ядерное оружие уже давно держит мир в заложниках. Эти смертоносные устройства не гарантируют ни победы, ни безопасности. Давайте позаботимся о том, чтобы ядерные испытания навсегда прекратились, а ядерное оружие стало достоянием истории - раз и навсегда", - написал он в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 августа.

Ранее США возложили на Россию ответственность за срыв Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обвинив Москву в "циничной блокаде" итогового документа. "После интенсивных, но продуктивных переговоров, продолжавшихся многие недели, Россия единолично решила заблокировать консенсус по итоговому документу", - заявил представитель Госдепартамента США.

Тревожная ситуация на Запорожской АЭС

Россию не устроили пассажи документа, где участники конференции выражали серьезную обеспокоенность по поводу военных действий в районе Запорожской АЭС и, в числе прочего, критиковали утрату контроля над ЗАЭС со стороны Украины и связанные с этим угрозы для безопасности.

ЗАЭС уже многие дни подвергается обстрелам. Россия и Украина возлагают друг на друга ответственность за происходящее. Делегация МАГАТЭ направляется в Запорожье, чтобы проинспектировать Запорожскую АЭС.

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