  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Автобусы для эвакуации на границе Судана и Египта
Автобусы для эвакуации на границе Судана и ЕгиптаФото: Maxar Technologies/AFP
ПолитикаСудан

Генсек ООН Гутерриш направил в Судан своего заместителя

Александра Иванова
11 мин. назад

В ООН встревожены гуманитарной ситуацией в Судане после обострения конфликта. Заместитель генсека всемирной организации Мартин Гриффитс намерен оценить на месте возможности ООН для оказания помощи.

https://p.dw.com/p/4QjqS

На фоне обостряющегося положения в Судане генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил в эту африканскую страну своего заместителя, координатора по гуманитарным вопросам и помощи в чрезвычайных ситуациях Мартина Гриффитса. Об этом сам Гриффитс написал в Twitter в ночь на понедельник, 1 мая.

"Спустя две недели после начала столкновений в Хартуме и по всему Судану гуманитарная (кризисная. - Ред.) ситуация достигла предела. По просьбе Антониу Гутерриша я отправился в регион, чтобы оценить, как мы можем немедленно облегчить положение пострадавших людей", - указал он в посте.

Аналогичное заявление сделал в тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "В свете быстро ухудшающегося гуманитарного кризиса в Судане генсек ООН срочно направляет в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Масштаб и скорость происходящего беспрецедентны, - подчеркнул Дюжаррик. - Мы крайне обеспокоены нынешним и долгосрочным влиянием этого на население Судана и региона в целом".

В ООН опасаются гуманитарного кризиса в Восточной Африке

Во Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) 30 апреля выразили опасение, что гуманитарный кризис в Судане может распространиться на весь регион Восточной Африки, и без того находящийся в бедственной ситуации из-за климатических изменений.

"Еще до начала боев в этой стране (Судане. - Ред.) треть населения страдала от голода, сейчас там недостает всего, а цены на продукты стремительно растут", - цитирует в этой связи агентство dpa директора WFP в Германии Мартина Фрика (Martin Frick).

Медицинская помощь для Судана

Кроме того, 30 апреля - спустя две недели после резкого обострения конфликта в Судане - в этой стране приземлился первый самолет Международного Красного Креста. На его борту из Иордании было доставлено восемь тонн жизненно важных предметов медицинского назначения, в том числе хирургические инструменты, анестетические препараты и перевязочные материалы, сообщила организация.

В тот же день командование Сил быстрого реагирования (RSF) заявило о продлении режима прекращения огня еще на 72 часа в связи с поставками гуманитарной помощи. Этот срок начнется после истечения предыдущей договоренности о прекращении огня в полночь 1 мая, указывается в заявлении.

Обострение конфликта в Судане

C 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и замруководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования. По официальным данным, в ходе боев погибли более 500 человек, около 4600 получили ранения. Реальное число жертв, как предполагается, гораздо выше.

Смотрите также:

Что происходит в Нигерии? Интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

В ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года. По данным организации, более 20 млн человек в четырех странах Африки грозит голод.
Политика11 марта 2017 г.00:52 мин.
external

Геноцид в Намибии: Германия выделит миллиард евро на развитие страны (08.06.2021)

Геноцид в Намибии: Германия выделит миллиард евро на развитие страны (08.06.2021)

Германия признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале 20 века на территории сегодняшней Намибии. Германия выделит более миллиарда евро на развитие страны. Но в Намибии есть вожди, которые считают, что этого недостаточно.
Политика8 июня 2021 г.03:32 мин.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Российские наемники ЧВК "Вагнер", судя по всему, тесно сотрудничали с военной хунтой Судана, а миллиарды "золотых" долларов шли в обход суданской казны в обмен на политическую и военную поддержку Кремля.
Конфликты22 апреля 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым над Киевом

Власти: В Киевской области работали системы ПВО

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Дональд Туск во время встречи с избирателями, 25 апреля 2023 года

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Политика30 апреля 2023 г.
На конвейере по выпуску танков Leopard II A6 концерна Rheinmetall

Налог на сверхприбыль в оборонном секторе: "за" и "против"

Налог на сверхприбыль в оборонном секторе: "за" и "против"

Конфликты30 апреля 2023 г.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в Лейпциге, 29 апреля 2023 года

Как Меркель отдувалась за войну в Украине и беженцев

Как Меркель отдувалась за войну в Украине и беженцев

Политика30 апреля 2023 г.
Пожар в Севастополе

Пожар на нефтебазе в Крыму и другие события 430-го дня войны

Пожар на нефтебазе в Крыму и другие события 430-го дня войны

Конфликты29 апреля 2023 г.
Логотип подкаста "Геофактор"

Гаага. Дети. Путин

Гаага. Дети. Путин

Конфликты29 апреля 2023 г.29:59 мин.
Памятник Ленину у здания исполкомитета Гагаузии и флаги Гагаузии и Молдовы

Выборы главы Гагаузии: поп-звезды из РФ и ожидание чуда

Выборы главы Гагаузии: поп-звезды из РФ и ожидание чуда

Политика29 апреля 2023 г.
На главную страницу